澳洲知名再生能源公司破產 曾獲政府2.9億支持

澳洲清潔能源技術公司Vast Renewables Ltd宣布破產，進入自願託管（voluntary administration）程序。該公司專注於聚光太陽能熱發電（CSP）技術，並在南澳進行多項示範計畫，因此其財務狀況變化受到業界關注。

根據外媒的報導，國際審計與顧問公司畢馬威（KPMG Australia）表示，重組部門的彼得・戈薩德（Peter Gothard）與阿曼達・科尼沃斯（Amanda Conroy）已被任命為Vast及其澳洲子公司的自願管理人。管理人已展開緊急業務評估，並啟動出售流程。

戈薩德指出，畢馬威正與Vast管理團隊合作，評估公司最具價值的資產，包括位於南澳奧古斯塔港的CSP示範計畫VS1，以及公司在當地綠色能源中心的相關利益，「我們將在未來幾天內發起徵詢意向活動，尋找有興趣收購或重組該業務的各方。」

VS1計畫位於南澳奧古斯塔港，規模為30兆瓦，採用Vast自主開發的塔式CSP v3.0技術。該計畫已獲得澳洲政府最多2.9億澳元的有條件支持，其中包括澳洲再生能源署（ARENA）提供的1.8億澳元。VS1原被視為推動澳洲CSP技術商業化的重要里程碑，亦因此在Vast進入託管後，外界格外關注其後續發展。

畢馬威強調，本次託管僅限於Vast在澳洲的公司，不包括其美國實體，也不影響Vast控制的SiliconAurora Pty Ltd。後者負責奧古斯塔港綠色能源中心部分資產，包括一項140兆瓦、兩小時儲能容量的電池儲能計畫。

管理人表示，未來數天將優先確認公司流動性、債務狀況與資產價值，同時與潛在投資者或收購方洽談，以確保核心技術與主要專案能延續。儘管目前尚無關於VS1後續進度的決定，管理人仍強調將努力維持專案價值，為Vast尋求最佳出路。

