澳洲知名海灘爆槍擊！遊客驚慌逃跑 2人遭拘留

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件，雪梨晨驅報引述當地人的說法指出，現場聽見多達數十聲槍響，上百人倉皇逃離。另外根據CNN報導，目前有2人遭拘留，詳細死傷人數仍在調查當中。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也表示，我們注意到邦迪海灘目前存在安全隱患，呼籲周邊民眾聽從警方指示，避開該區域。

責任編輯／陳俊宇

