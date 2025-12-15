澳洲知名海灘猶太慶典爆大規模槍擊！槍手父子射殺15人、過程有40人受傷...澳洲總理定調「恐怖攻擊」：盡一切努力消滅反猶主義

澳洲警方今（15日）表示，昨傍晚時間在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太光明節活動發生大規模槍擊案，犯下這起大規模殺傷的嫌犯是一對父子，該名50歲父親薩吉德（Sajid Akram）當場被擊斃、24歲的兒子納維德（Naveed Akram）受重傷被送往醫院，目前案件死亡人數已增至16人、40人受傷。

據《路透社》報導，警方在記者會上表示，在槍擊發生後有40人被送往醫院，其中包括兩名傷重、情況穩定的警察，受害者年齡最小來到10歲；事發後經媒體查證，確認犯案父子兩人身分，父親薩吉德於1998年持學生簽證到澳洲，兒子是澳洲公民，目前仍在調查，所知甚少。

而報導提到，澳洲廣播公司（ABC）指出，犯嫌父子的車輛中有發現了兩面伊斯蘭國（IS）旗幟，但未透露任何來源；目擊者表示，當晚週末在海灘的攻擊持續約10分鐘，大概有1000名參加猶太光明節活動的人沿著沙灘四散到附近街道。



澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今一早前往邦代海灘，在襲擊現場附近為受難者獻花。他受訪時表示，「大家昨天看到的是純粹邪惡、反猶太主義的行為，是發生在我們澳洲一個標誌性地點的恐怖主義行動。」



艾班尼斯直言，所有澳洲人會跟猶太社群站在一起，且政府將採取所有必要措施消滅反猶主義，全國降半旗哀悼。他也提到，美國總統川普和法國總統馬克宏也主動聯繫慰問、表達支持。針對此次恐攻，澳洲政府宣布將實施更為嚴格的槍枝法規。

(圖片來源：X)

