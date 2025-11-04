澳洲研發蜘蛛型3D列印機器人 將應用於建築領域

在地上靈活移動四肢，左右翻轉機身。1支澳洲的研發團隊，開發出一款蜘蛛型的3D列印機器人，主要應用在建築領域。它的下方有噴嘴，可以用類似蜘蛛吐絲的方式，把新房子一層一層印出來。

Earthbuilt公司執行長哥勒姆別斯基表示，「你知道機器人沒有力量的限制，沒有建材供應的限制，沒有必須遵照藍圖的限制，只要下載圖檔，它就能印出來。」

這台機器人命名為夏綠蒂，靈感是來自經典童書《夏綠蒂的網》（Charlotte's Web）裡面的蜘蛛主角。

開發這款機器人的企業家認為，現行的建築材料，往往需要從不同地區開採取得，又充滿添加劑，實在不環保。而夏綠蒂可以拿工地現場的泥土進行壓縮，當成房屋的建材，不只省下運送建材的麻煩，新房屋的造價更是少掉好幾個零。

Earthbuilt公司執行長哥勒姆別斯基指出，「我們產生出來的材料就是這個，它非常非常硬，很像磚塊，而這只是來自於壓縮你在自家後院會找到的泥土。」

發明的公司更表示，如果未來人類有機會到月球上建造房屋，將面臨不能攜帶太多建材的限制，到時候這款機器人就可以派上用場。

先前在美國與荷蘭，都曾經有人嘗試用3D列印的方式建造房屋，最快只要1週，就可以印出1棟房子。而許多國家都出現住房不足、勞動力短缺等問題，或許類似的作法，將會是未來趨勢。