澳洲研究無人水面艇整合海軍打擊飛彈 Leidos與康斯伯格簽MOU

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，美國國防承包商Leidos的澳洲分公司，與挪威康斯伯格國防暨航太公司(Kongsberg Defense & Aerospace)已簽署合作備忘錄，將共同探討在無人水面艦艇(USV)上整合挪威製「海軍打擊飛彈」(NSM)的可行性。

這份合作備忘錄是在11月4日至6日舉行的「印太2025」(Indo Pacific 2025)海事展期間完成。根據《海軍新聞》(Naval News)報導，雙方合作旨在評估在Leidos開發的無人水面艦艇上，導入NSM飛彈後可能帶來的作業彈性與新能力。

這項計畫評估的兩款載具，分別為Leidos的「海洋射手」(Sea Archer)與「長弓」(Long Bow)無人水面艦艇。報導指出，「海洋射手」具模組化設計，可執行多類任務，其航速達40節(約時速74公里)、航程可達1500海里(約2700公里)，酬載能力約900公斤。

「長弓」則是尺寸更大、酬載更高的版本，最大酬載可達3000公斤。

根據《Defense Express》整理，單枚NSM反艦飛彈重量約為400公斤。報導指出，「海洋射手」在納入發射架重量後，可能僅能攜帶一枚NSM；而酬載能力較高的「長弓」則有可能整合數枚該型飛彈。

報導同時比較烏克蘭自製「海王星」(Neptune)反艦飛彈的相關條件。「海王星」單枚重量約870公斤，若要整合至無人水面艦艇平台上，則需採用尺寸更大的艇體才能承載。

