澳洲社媒禁令上路 Meta憂讓青少年更不安全

科技巨擘Meta今天(10日)表示，澳洲對不滿16歲的青少年與孩童實施的社群媒體禁令，正在把年輕人推向較不受監管的平台，讓他們更不安全。

這家美國公司發表聲明說，「我們一直對這項並未完善制定的法律，可能把青少年推向較不受監管的平台或應用程式(apps)表達憂心。如今，我們正看到這些擔憂變成現實」。

較不為人所知的聊天與影像分享應用程式Lemon8和yope，並未被列入目前的禁令名單中，它們在澳洲的下載量已快速成長。

聲明指出，許多替代性的應用程式並未提供相同的安全特點，例如Meta開發的青少年專屬帳號。「雖然我們將符合我們的法律義務，但我們仍擔心這項法律會使青少年更不安全」。

澳洲在今天成為全球第一個禁止16歲以下用戶使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書(Facebook)等平台都不能使用。根據這項新法，10大主流平台被要求封鎖未滿16歲的用戶，否則將面臨罰款。