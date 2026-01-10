澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

澳洲針對16歲以下青少年實施的社群媒體禁令上路滿一個月，成效如何？英國廣播公司（BBC）報導，14歲的艾米（Amy）形容，禁令讓她多年來第一次感到「自由」。不過，並非所有孩子的生活都因此有明顯轉變。

艾米說，自己現在與手機的距離拉開了，作息也出現改變。禁令剛上路時，她仍會出於習慣想打開Snapchat，但幾天後逐漸意識到，少了每天必須維持的「Streaks」，反而輕鬆不少。

Streaks是Snapchat上被認為高度上癮的功能，必須雙方每天互傳一則「快照」，可以是照片或影片，才能保持連續紀錄，而這種紀錄可能持續甚至好幾年。

艾米開始跑步、減少滑手機，社群使用時間約減半。她也提到，去年12月澳洲邦代海灘發生重大槍擊事件後，慶幸自己沒有長時間停留在TikTok，否則可能會接觸過量的負面內容。

13歲的阿希爾（Aahil）則幾乎沒有感受改變。他仍每天花約兩個半小時在各種平台，與禁令前差不多。他仍保有YouTube與Snapchat帳號，兩者都使用假生日；而他花最多時間的，其實是遊戲平台Roblox，以及深受玩家歡迎的通訊平台Discord，兩者都未被納入禁令。

社媒禁令上路前幾個月，也有人討論是否該一併禁止遊戲平台。目前尚無證據顯示，有更多青少年轉到Roblox、Discord或Minecraft等平台進行社交。專家則表示，這取決於硬體設備、文化背景與技術知識等條件，對沒接觸過的人來說，遊戲的上手門檻比社群媒體高得多。

15歲的露露（Lulu）靠著設定假年齡，繼續使用TikTok與Instagram。她並沒有因此增加戶外活動或面對面聚會，但表示，因為不想再花太多時間滑社群，反而開始多看一點書。由於朋友們無法再用被封鎖的平台聯絡，於是她們改用WhatsApp與Messenger等未被禁的平台。

心理學者指出，這正好觸及社群媒體之所以有趣、讓人投入的核心原因。樂趣不只來自一個人滑動螢幕，而是「共同參與」，知道朋友正看同樣貼文並一起討論。這種樂趣消失後，平台就會讓人覺得沒那麼好玩，於是逐漸淡出。

至於使用VPN翻牆，禁令上路前，澳洲下載VPN的人數一度增加，但之後已回復正常。專家表示，VPN對青少年的吸引力有限，因為許多社群平台會偵測VPN。青少年可用VPN創新帳號，但這也意味著所有連結、人際關係、設定、照片等，都得從頭開始。

整體來看，禁令確實讓部分青少年減少社媒使用，但也有人迅速轉向其他平台，甚至繞道繼續使用。家長之間的觀感同樣分歧，有人感到安心，也有人擔心孩子與朋友聯繫變得困難。這項政策究竟會帶來長期正面效果，或只是短暫改變，仍有待時間驗證。

