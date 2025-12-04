澳洲社群媒體禁令12/10生效 禁16歲以下用戶

記者廖子杰／綜合報導

美國科技巨頭Meta 4日表示，為因應澳洲即將實施的全球首例社群媒體禁令，已開始著手從旗下Instagram、Threads以及Facebook等平臺移除未滿16歲用戶帳號。

綜合外媒報導，為保護青少年群體不受網路「掠食性演算法」的影響，澳洲自12月10日起，將強制臉書、Instagram和TikTok等熱門社群平臺移除未滿16歲的用戶，相關企業若不遵守規定，也未採取「合理措施」，將面臨4950萬澳幣（約新臺幣10.4億元）鉅額罰款。

Meta發言人表示，該公司正努力在10日前「移除所有我們認定未滿16歲的用戶」，屆時年齡較小的用戶仍可儲存、下載其線上歷史紀錄，當日後滿16歲時，便能重新啟用帳號。Meta並指出，儘管會致力配合澳洲法規，但仍呼籲年齡查驗工作應由應用程式商店負責，而非平臺方審查。

根據坎培拉當局公布相關數據顯示，當前澳洲約有35萬名年齡介於13至15歲的Instagram用戶，和約15萬個臉書帳號。