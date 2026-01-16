澳洲社群帳號大掃除！青少年禁令滿月 470萬帳號一夕消失

澳洲政府祭出全球首例社群禁令，禁止16歲以下兒童使用社群平台。（圖／達志／美聯社，下同）

澳洲自2025年12月正式施行全球首創的「16歲以下社群媒體禁令」，至今已滿一個月，執行成效首次曝光。根據澳洲電子安全專責機構（eSafety）16日公布的數據，目前已有約470萬個未成年用戶帳號遭社群平台移除或限制存取。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）讚揚政策已產生實質效果，「全世界正在看，這是澳洲的驕傲。」

為執行青少年禁令，社群平台移除470萬個帳號，涉及多達10家主流平台。

根據《美聯社》等外媒報導，這項禁令適用於包括Facebook、Instagram、Threads、YouTube、TikTok、Snapchat、Reddit、Twitch與Kick等十大主流社群平台，規定業者必須採取合理措施阻止16歲以下使用者創建或使用帳號。違反規定者將面臨最高4950萬澳幣（約新台幣10.5億元）罰款。

社群龍頭Meta已主動配合，在禁令生效前後共移除超過55萬個未成年帳號。儘管數據亮眼，eSafety專員朱莉・英曼・葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，目前尚無法宣布「完全合規」，部分青少年仍能透過修改年齡或借用成人資訊繞過限制。

Reddit則對禁令提出挑戰，已採取法律行動對抗政府規範。對此，澳洲監管單位強調將全力辯護，捍衛兒童網路安全。

澳洲通訊部長安妮卡・威爾斯（Anika Wells）指出，「我們面對的是全球最強大科技公司，如今證明這是做得到的。澳洲父母終於能放心，孩子可以回歸真正的童年。」

數據顯示，470萬個被移除帳號遠超原估人數。考量澳洲約有250萬名8至15歲青少年，相當於每人平均擁有1.8個以上社群帳號，也凸顯青少年高度依賴數位平台的現況。

該禁令雖受到家長與兒童安全團體廣泛支持，亦引發部分青少年與網路自由倡議者質疑，認為此舉可能壓縮偏鄉或身心障礙者的社群參與空間。部分青少年表示，他們依然能順利登入YouTube或Reddit，質疑監管成效。

澳洲模式已引起多國關注。法國、馬來西亞、印尼等政府公開表態考慮跟進，丹麥與英國亦已啟動政策研擬。艾班尼斯強調，儘管政策爭議不小，但其實際成果證明這是保護下一代的重要一步。eSafety也預告，將於今年3月推出針對AI虛擬助理與聊天機器人的限制條例，持續推進數位兒少保護機制。

艾班尼斯表示，470萬帳號遭停用顯示政策成效，強調「這是澳洲的驕傲」。（圖／翻攝自X，@AP）

