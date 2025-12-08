澳洲社群禁令上路！校園開抓智慧型手機 要求學生改用「老人機」

雪梨一所知名私立學校宣布，自明年起將全面禁止小學生在通勤途中使用智慧型手機。圖／翻攝自pexels

澳洲政府自12月10日起，禁止16歲以下青少年使用主流社群媒體平台，這也讓校園再度掀起手機管理風潮，雪梨一所知名私立學校宣布，自明年起將全面禁止小學生在通勤途中使用智慧型手機，並要求改用價格低廉的翻蓋式手機，以配合政府針對16歲以下青少年的社群媒體新規定。

根據外媒報導，位於雪梨東區貝爾維尤山（Bellevue Hill）的克蘭布魯克學校（Cranbrook School）表示，校方建議3至6年級學生改用諾基亞2660 Flip 4G或歐寶（Opal）翻蓋手機，兩款手機零售價皆低於100澳幣（約新台幣2069元）。

小學部校長米歇爾・馬奎特（Michelle Marquardt）向家長說明，此舉是為了因應政府即將生效的社群媒體禁令，同時避免學生在上下學途中因不當使用智慧型手機而引發問題，「我們經常需要處理學生在公共交通工具上使用智慧型手機所造成的糾紛。我們相信這項調整能讓學生在通勤與校園內更加專注，並保持與同儕的健康互動。」

而克蘭布魯克並非唯一推動手機禁令的學校，雪梨女子私立學校昆伍德（Queenwood）與皮姆布爾女子學院（Pymble Ladies’ College）也宣布針對部分年級禁止使用智慧型手機。從2026年起，雪梨西區80所天主教學校也將全面禁用手機。天主教學校帕拉馬塔教區行政總裁傑克・德・格魯特（Jack de Groot）先前表示：「手機在生活中有其用途，但在學校裡並非必需品，明確規範對所有學生都是最好的做法。」而新南威爾斯州所有公立學校目前已全面禁止學生在校內使用手機。

政府對未成年社群媒體使用的限制將於10日生效，要求所有平台強制驗證用戶年齡，否則最高將面臨高額罰款。首波列管的10個平台包括Instagram、Facebook、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X與YouTube。

部分平台近來已通知可能受影響的用戶下載個人資料，準備在未通過驗證時帳號遭凍結。Snapchat甚至宣布將採用自拍照與臉部年齡鑑定技術輔助驗證。Meta（Facebook、Instagram、Threads 母公司）也同步推出相關措施，eSafety當局則表示還在評估是否納入更多平台。

針對這項全國性限制，一群由數位權利倡議者支持的15歲青少年已向澳洲高等法院提出憲法挑戰，而法院也已同意受理此案。原告之一的諾亞・瓊斯（Noah Jones）批評，政府的作法「懶惰」，未投入足夠資源協助青少年安全使用社群媒體。另一名原告梅西・內蘭德（Macy Newland）則表示，禁令阻礙年輕世代對公共議題的討論。

對此，通訊部長阿妮卡・威爾斯（Anika Wells）強調政府「有信心」在法院取得勝利，並表示將利用整個夏天全力準備訴訟，以確保法令得以維持。



