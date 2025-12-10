澳洲社群禁令上路 移除青少年帳戶

澳洲12/10成為全球第一個，禁止16歲以下用戶，使用社群媒體的國家，總共有10個社群媒體將受到限制，過去稱為推特的X，也宣布遵守澳洲法律，因此，現在這些平台都同意，採取行動，移除未滿16歲用戶在澳洲的帳號。

106澳洲正式成為全球第一個，禁止16歲以下使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書，都不能使用。

澳洲總理艾班尼斯：「從12月10日開始 如果你未滿16歲，將不再允許擁有社群媒體帳號，你們比誰都清楚 ，在演算法 無止盡的動態消息，和隨之而來的壓力下成長，是什麼樣的感受，這就是我們採取這一舉措，支持你們的原因。」

廣告 廣告

澳洲總理持續說服青少年，這項引發爭議的法律，是為了他們的利益，讓他們很快就可以擺脫無止盡滑手機的生活。

澳洲總理艾班尼斯：「最重要的是，充分利用即將到來的學校假期，而不是花時間在滑手機上，可以開始一項新運動，學一種新樂器，或是閱讀擱在書架上很久的書，更重要的是要和你的朋友，和家人共度美好時光 面對面地交流。」

曾經對禁令提出訴訟的青少年，還是認為，限制將剝奪他們亟需的社交連結。

澳洲青少年瓊斯：「我反對這項社交媒體禁令，因為這項禁令會讓我們，這些澳洲年輕人徹底噤聲，與我們國家和世界其他地方，隔絕開來。」

禁令正式強制生效，社群媒體平台，如果沒有移除澳洲境內未滿16歲的使用者，將面臨約新台幣10億的巨額罰款。

更多 大愛新聞 報導：

澳洲慈濟人文學校結業 師長殷切祝福

澳洲東部野火 新南威爾斯慘重

