澳洲社群禁令引關注 專家籲：台灣應要求平台做「技術防護」

國教行動聯盟理事長王瀚陽(中)呼籲政府要求科技與電信業者共同管理兒少網路風險。(記者邱芷柔攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕澳洲日前率先全球，宣布16歲以下兒少不得使用Threads、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook等平台，引發國際討論。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，澳洲的作法提醒台灣，兒少網路風險不能只靠「年齡限制」，政府更該要求科技與電信業者一起負責。

王瀚陽表示，台灣至今仍停留在「未成年不得申請帳號」的規範層次，看似有做事，但孩子只要借大人手機、使用父母帳號、甚至跨境註冊，都能輕易突破限制。他直言：「光靠禁年齡，根本擋不住。」政府應積極要求電信公司與平台業者共同管控，包括限制使用時間、資訊內容分級、封鎖高危險功能、屏蔽特定內容等技術措施，建立真正有效的保護機制。

不過，他也提醒，「兒少使用社群」不該只靠禁止來解決。孩子的數位生活已成日常，真正需要的是成人陪伴與引導。王瀚陽認為，在適度管控下，社群媒體不一定是壞事，反而能幫助孩子拓展視野、累積科技素養。他呼籲政府同步強化家長教育、教師訓練，建立孩子正確的媒體素養，而不是一味封鎖。

另一方面，新型菸品在社群平台上違法行銷氾濫，也讓公共衛生領域憂心不已。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，兒少社群控管做不好，不只影響心理健康，更讓電子煙、加熱菸在青少年族群「完全無縫滲透」。

她指出，電子煙與加熱菸的行銷手法已擴及網路廣告、KOL 帶貨、社團私訊直銷，以及走私與地下店面，管道交錯讓政府難以全面查緝。「光靠『衛福部電子煙查緝平台』根本不夠，只能抓到冰山一角。」

雖然台灣全面禁止電子煙，但合法的「加熱菸與載具」仍被業者利用為掩護，多達數百種非法加熱菸趁機流入市場。林清麗強調，政府必須將查緝平台提升為「衛生福利部新型菸品查緝平台」，統一資料來源、集中查緝權限、源頭阻斷，才能避免下一代陷入「新型菸品成癮世代」。

她認為，澳洲的禁令雖激進，但背後反映的是家長、教育與政府長期「放任科技主導兒少生活」的後果，台灣不能再拖延，「我們不是要孩子完全不上網，而是要在安全的前提下成長。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

