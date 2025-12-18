澳洲祭出網路兒少禁令，VPN下載量隨即翻倍！《經濟學人》：流量轉入地下，監管盲區更致命
為了遏止網路霸凌與成癮問題，澳洲政府開出全球第一槍，自 12 月 10 日起禁止 16 歲以下青少年擁有社群媒體帳號；英國也祭出鐵腕強制色情網站驗證年齡。然而《經濟學人》指出，當政府試圖在虛擬世界築起圍牆，隨之而來的卻是 VPN 翻牆使用量暴增、小型非法網站竄起，以及科技巨頭間的推卸責任大戰——這場以保護兒童為名的數位實驗，究竟誰是贏家？
兒少數位禁令全球跟進
「這項改革將改變人們的生活。」澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣稱，澳洲自 12 月 10 日起禁止未滿 16 歲的兒少擁有社群媒體帳號，換來的卻是青少年的哀號與錯愕。「在滿 16 歲之前的這 3 年，我將徹底孤單一人，」一名用戶在同樣被列入禁令名單的社群網路 Reddit 上如是說，而且強調他們在 YouTube 上的音樂播放清單也將付諸流水。
澳洲的禁令並非個案。因擔憂心理健康與不當內容，各國正紛紛將部分網路設為未成年人的禁區，包括丹麥、挪威擬將社群使用年齡門檻拉高至 15 歲；西班牙與馬來西亞則同樣想拉高到 16 歲；美國好幾個州也收緊了法律，例如強制社群網路在為兒童開設帳號前必須取得家長同意。
除了社群媒體，部分國家也要求成人網站進行更嚴格的年齡查核。英國於七月推出新規，強制色情網站必須查核用戶是否年滿 18 歲。法國、義大利和西班牙也已實施、提議類似的要求，美國多個州亦然。
然而針對未成年人的網路禁令，可能不如各國政府想象的那麼順利。先從社群媒體禁令說起，「社群媒體」的定義究竟為何？除了 Facebook 等傳統社群網路，孩子們也會在線上遊戲中聊天、在影片下方互傳訊息，並透過許多其他方式在網路上互動。澳洲政府將 YouTube 和 TikTok 納入禁令，卻放行了 WhatsApp，而像 Roblox 這類具備聊天功能的遊戲平台暫時逃過一劫，部分家長正遊說納入，這當然引發了標準不一的爭議。
上有政策下有對策？VPN 翻牆量飆升
更令人擔憂的是，年齡驗證法規也能透過「翻牆」（隱藏用戶位置的虛擬私人網路）來繞過。根據數據分析公司 Apptopia 的資料，在年齡查核規則推出後的幾週內，英國 VPN（虛擬私人網路）App 的每週使用次數一度從 1,500 萬次激增至 4,000 萬次，顯示大量用戶正透過「翻牆」來繞過監管。雖然使用量隨後有所下降，但目前似乎穩定在先前水準的兩倍左右。
另一個擔憂是，當主流社群被禁，青少年轉向監管較鬆散的替代品。在年齡限制生效當天，澳洲 Apple 應用程式商店 App Store 的熱門下載排行榜出現了 TikTok 母公司字節跳動（ByteDance）旗下的社群網路 Lemon8，以及主打「僅限好友的私密照片傳訊 App」Yope。這兩款 App 目前都不在禁令範圍內。此外，由於 YouTube 和 TikTok 允許「免登入瀏覽」，被禁止註冊帳號的青少年反而可能以匿名身份接觸到更多無法過濾的極端內容，形成監管盲區。
網路上的色情世界似乎也發生了類似情況。根據負責執法的監管機構英國通訊管理局（Ofcom）數據，自七月實施年齡查核規則以來，英國前 100 大色情網站中，超過半數已遵守規定，英國色情網站的總流量下降了三分之一，大型網站如 Pornhub 流量腰斬。然而，小型、不受監管的色情網站流量卻逆勢飆升，而且新網站冒出的速度比需要大量用戶基礎的社群媒體 App 還要快。
誰該當守門員？社群平台與作業系統的互踢皮球
此外，年齡驗證的成本與責任該由誰買單？這引爆了科技巨頭間的戰爭。澳洲與英國政府主張「污染者付費」：澳洲的新法律將責任歸咎於社群媒體公司本身，若其查核機制被認定不夠有效，將面臨巨額罰款；英國也同樣將責任加諸於色情網站，因為造成所謂危害的公司應當為減輕危害買單。
但社群媒體業者反擊，認為責任應回歸到掌握「裝置端」的作業系統商才合理，也就是 Apple 和 Google。業者主張，用戶只需在手機系統端驗證一次年齡，就能通行所有 App。目前，巴西與美國部分州已傾向要求 App Store 承擔查核責任，而 Apple 與 Google 也正加速開發家長監護功能。
全球各國正密切關注這場數位實驗的成敗。艾班尼斯表示：「國際社會⋯⋯正看著澳洲並問道：『如果澳洲能做到，為什麼我們不能？』」他們或許很快就會得到答案。
更多風傳媒報導
其他人也在看
你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐
[Newtalk新聞] 智慧手機功能不斷升級，價格卻一路攀高，旗艦機款動輒突破 3 萬元，讓不少小資族遲遲不敢換機。但手機撐太久，使用體驗反而更痛苦。外媒《BGR》整理出 5 個關鍵徵兆，提醒消費者，一旦手中裝置出現這些狀況，就代表舊機已走到極限，是時候考慮汰舊換新。 以下是５個該換新手機的徵兆： 1. 操作明顯變慢。開啟 App 動輒等待好幾秒，滑動畫面或打字時頻頻卡住，甚至連拍照都因相機反應遲鈍而錯過畫面，這些狀況都顯示手機效能已接近極限。再加上新一代 App 對處理器負擔更重，若卡頓已影響日常使用，換機往往是最實際的解決方式。 2. 續航力大不如前。手機用久後，電池健康度逐漸下降，實際使用時可能在通話或導航途中突然關機，甚至只是拍照，電量就快速流失。當手機已無法穩定支撐日常需求，使用起來充滿不確定性，也代表它差不多該退役了。 3. 除了硬體老化，軟體支援也是關鍵指標。不論是 Apple 的 iOS 或 Google 的 Android，舊機型都會逐步被停止更新。一旦無法再取得系統升級與安全修補，資安風險隨之升高，部分 App 也可能無法正常使用，到了這個階段，繼續撐著只會帶來更多新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 39
一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元
一卡通公司宣布，旗下 iPASS MONEY APP 下載數正式突破 330 萬，已成為不少民眾日常轉帳、消費與繳費的重要工具。為回饋用戶支持，一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可
近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測
現代人幾乎無法離開智慧型手機，但日本專家警告，長時間、無節制使用手機，恐導致大腦記憶混亂、思緒疲勞，甚至出現所謂的「手機失智症」。這種現象最常見的表現之一，就是連前天晚餐吃什麼都想不起來，引發網友熱烈討論與共鳴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
12月穿戴裝置熱銷TOP10出爐！AirPods Pro 3沒有意外直接空降冠軍
年末節慶氣氛升溫，聖誕交換禮物與年終送禮需求同步爆發，傑昇通信觀察，近兩週來門市詢問重心不再只集中於新款手機，耳機與智慧手錶意外成為熱門選項；傑昇通信公布穿戴裝置熱銷TOP10榜單，前十名中光是耳機就佔了七款。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
舊手機硬撐以為能省錢？專家打臉「可能損失更多」 5大現象中了就換
您還在用好幾代前舊款手機嗎？許多人認為手機還能充電、接收訊息就可持續服役，不過科技網站指出，事實上這可能只是「自欺欺人」，雖然近年手機價格不斷攀升，不過功能與性能更加先進，當手機出現5大現象，就是提醒您該換手機的時候，若一昧堅持將手機用到無法使用為止，損失可能更大。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2
蘋果還在睡？三星三折機登台開賣時間曝 驚人規格、價錢一次看
華為去年（2024年）推出三折疊手機，震撼全球智慧型手機市場；蘋果 也緊接著宣布，將於明年（2026年）推出折疊機。作為折疊手機先驅的三星自然不遑多讓，今（18）日正式召開記者會宣布，三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold將進軍台灣上市，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場中鞏固領導地位，同時成為台灣亮相的第一款三折疊手機，售價為8萬9900元，並於明（19）日上市，消息一出，掀起星粉高三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
蘋果「機海戰」開打4台鏈全面充電！一年半狂丟七款新iPhone 折疊機、20周年神秘機全來了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導蘋果正準備啟動近年最密集的新機攻勢。外電披露，蘋果規劃在2027年秋季前，密集推出至少7至8款iPhone新機，節奏明顯快於以...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
「掃地機器人始祖」iRobot破產震撼市場！機器人概念股該趁勢抄底還是快閃避險？
曾被視為智慧家居代名詞掃地機器人始祖 iRobot，正式申請破產保護並由中國杉川公司收購，標誌著一個時代的終結，即便美國政府釋出將機器人列為戰略產業的政策利多，仍難以挽回其財務頹勢。本文將深入剖析 iRobot 如何從市占龍頭走向殞落，檢視技術護城河失效的關鍵原因，以及投資人該如何從iRobot 案例中，重新定位機器人供應鏈的投資策略。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
掃地機器人鼻祖市值蒸發9成9！iRobot聲請破產 「這國」債主將當接盤俠
掃地機器人鼻祖正式倒下。美國家用機器人公司iRobot近日向法院聲請第11章破產保護，啟動重整程序，並由中國主要供應商深圳銀星智能科技接手全部股權，曾經風靡全球的Roomba品牌，正式走向退市與易主命運。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
全球首創！soundcore Work硬幣大小AI錄音器亮相
「soundcore Work AI智慧錄音器」以極致輕巧的機身締造現有錄音產品難以想像的靈活性，2.32公分如同硬幣一般的迷你尺寸，重量僅10公克，採用鈕扣式造型設計，配備磁吸夾、掛頸繩及手機磁吸配件，能夠輕鬆磁吸於衣領、化身項鍊讓使用者配戴於胸前，或是吸附主機後再藉由MagSafe磁吸環固定在手機背板使用，輕按一鍵即可開始錄音，讓錄音體驗不再侷限傳統設備的笨重框架。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝數位生命線維繫關鍵
論壇中心／綜合報導海纜七法今（16日）全數三讀通過，繼上週的自來水法、電業法、天然氣事業法，剩下的4項法案，包括氣象法、商港法、電信管理法、船舶法也都一一通過。其中電信管理法第72條，明定竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國經濟數據水很深 成長率「含水量」高？ 《人民日報》頭版刊登習近平談話 要地方政府追求「沒有水分的增長」｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
手機成癮傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意造咖 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
Google搜尋首頁加「＋」新功能 上傳圖片就問AI
【記者趙筱文／台北報導】Google搜尋首頁向來以簡潔介面著稱，多年來變化不大，不過近期有用戶發現，Google正悄悄替搜尋首頁加入全新的「＋」選單，進一步強化AI搜尋的使用情境。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
避免海纜遭勾斷！中華電信「訓練AI」分析船隻動向 強化自動預警系統
[Newtalk新聞] 近年來中國籍船隻勾斷台灣周圍海域海底電纜，導致國內通訊受阻事故頻傳，加上台灣位處地震帶及颱風盛行區域，讓通訊韌性成為國家安全的重要議題。對此，中華電信除了自今年開始以AI技術分析船隻行為模型及動向，評估海底電纜被破壞的風險，並強化自動預警系統外，也計畫在明年新增2條掩埋深度更深的國內海纜。 中華電信表示，目前國內正在使用的海底電纜共有10條，主要連結台灣本島和離島。然而，光是今年上半年，台灣就經歷4次大規模海底電纜中斷事故，其中，在1月3日遭到破壞的國際海纜，以及在2月25日遭到破壞的台澎3號國內海纜都和中國船隻有關，引發國人恐慌。為強化保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，中華電信利用AI即時分析船隻動向並針對潛在的勾斷風險發出預警。 中華電信表示，SAWS海纜自動預警系統升級後，我國對於海底電纜可能發生的事故將由「被動搶修」轉為「事前預測、主動防禦」，中華電信也會持續精進即時監控的告警能力。 此外，因應海底電纜遭損毀事故頻發，明年預計新增的2條國內海底電纜掩埋深度將由2公尺加深至2.5到3公尺，還會在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，透過物理方式降地外力破壞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電
蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
Pornhub傳2億筆高級付費會員資料外洩
[NOWnews今日新聞]全球知名成人網站Pornhub驚傳高級付費會員資料外洩，知名駭客集團「ShinyHunters」16日宣稱竊取PornhubPremium用戶的資料，並威脅以比特幣作為贖金，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 1
Google：給了警告卻沒給解法，「暗網報告」確定明年年2月終止服務
對於關心自己個資是否在網路上「裸奔」的使用者來說，Google的「暗網報告」 (Dark Web Report)是一個相當方便的監測工具。這項原本屬於Google One付費會員的獨享功能，在去年才剛佛心地開放給所有Google帳戶使用者 (包含台灣地區)。但Google稍早正式確認這項服務將在2026年2月步入歷史，原因在於只能提供警告，卻無法提供實際解決辦法。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多
洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨手拍照、分享照片，已成不少民眾的日常，然許多人可能沒意識到，照片所透露的訊息，「可能遠比...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1