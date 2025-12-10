澳洲禁止16歲以下使用社媒 劉世芳這樣說

▲內政部長劉世芳說，澳洲今天通過全世界最嚴格的社群平台禁令。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 澳洲今（10）日起成為全球首例，禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等平台都不能使用。針對日前內政部宣布封鎖小紅書一年引發熱議，內政部長劉世芳今天受訪時主動提及此事，澳洲今天通過全世界最嚴格的社群平台禁令，「表示這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已。」

立法院內政委員會今天審查「宗教基本法草案」，有關近日內政部對小紅書發出一年禁令，和台北市長蔣萬安隔空交火多日，劉世芳會前接受媒體聯訪時稱，《詐欺犯罪危害防制條例》第42條中，司法警察機關本來就會針對不合規、不合法、不落地的科技平台，應該有限制接取跟禁止解析的必要，「所以我們是依法行政。」

媒體追問，政府在臉書跟Line的打詐成效？劉世芳表示，行政院打詐中心都固定跟在台灣落地的四大平台，處理有關詐騙的各項防治措施。如果大家覺得某些平台上詐騙的防治措施做得不夠的話，也希望可從各方面收集更多的意見，把它納入協調跟溝通的範圍，讓它真正成為台灣可以監管的社群平台。

劉世芳在步入會議室前主動受訪提到，澳洲今天通過了全世界最嚴格的社群平台禁令，請大家多去研討這個禁令，全澳洲16歲以下的小孩子，不可以使用科技社群平台，「表示這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已。」

