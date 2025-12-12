澳洲禁16歲以下使用社群平台 成全球首例(影音)

澳洲禁16歲以下使用社群平台 成全球首例

澳洲通過全球最嚴格的社群媒體管制法，自2025年起，要求各大平台全面阻擋 16歲以下兒少使用社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書(Facebook)等平台。違者最高將面臨4950萬澳元罰款。這項立法成為全球首例，引發各國高度關注。

總理艾班尼斯說：「這是領先世界的作法，澳洲認為青少年使用社群應該適可而止。」

總理艾班尼斯(Anthony Albanese)表示，這項禁令是一項關鍵性的改革，象徵著澳洲正式向「大型社群媒體平台說不」。

澳洲總理艾班尼斯：社群對家庭造成傷害

總理艾班尼斯說：「那些失去兒子或女兒的人們，那些親眼看到社群媒體對他們家庭、社區造成直接傷害的澳洲人。這些人有勇氣把個人的悲劇，轉化為一種承諾與決心，確保未來的人不必再經歷他們所承受的創傷經驗。」

澳洲政府指出，社群平台造成的霸凌、外貌焦慮與心理健康問題，已讓許多家庭承受創傷，因此決定介入。

歐洲討論跟進 德國青少年反應兩極

澳洲政策也在歐洲掀起討論。歐盟議會已支持將社群最低使用年齡提高至16 歲；而在德國，青少年對此看法不一。

德國青少年Lena Wirobski：「很多人可能會因此失去工作，因為有很多網紅是靠TikTok之類的平台維生。說實話，有時候你就是想看點東西，想知道有什麼新鮮事、現在流行什麼。所以我並不贊成這樣的做法。」

有學生擔心禁令將讓年輕人與世界脫節，也衝擊以社群為生的創作者。但也有人認為禁令能減少外貌焦慮，有助於提升青少年自我認同。

德國青少年Luna Drewes：「我覺得在某些方面這其實是一件好事，因為社群媒體常常塑造一種人們『應該』成為什麼樣子的形象，比如女生一定要很瘦，或者你應該怎麼穿著之類的。如果社群媒體被禁止了，也許人們會對自己有更好的自我形象，開始學會愛自己之類的，所以這可能會是件好事。而且也不會再有手機成癮之類的問題，我覺得那其實蠻不錯的。」

澳洲學者：提高「使用門檻」降低兒少使用社群頻率

墨爾本大學心理學家格里菲斯(Scott Griffiths)指出，禁令未必能完全阻止16歲以下青少年使用社群，但提高「使用難度」，有機會降低使用社群的頻率。

格里菲斯：「社群媒體之所以吸引年輕人，是因為朋友都在上面；限制16歲以下使用，有助於降低這種吸引力。」

格里菲斯表示，當網路社交變得困難，青少年更有可能回到現實生活中的互動。