澳洲禁16歲以下兒少使用社群平台 綠黨團籲研議保護措施

澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台的法令於2025年12月10日起生效，包括facebook、TikTok、YouTube、Instagram、X等全都得遵守規定，否則將面臨最高4950萬澳元(約新台幣10億元)重罰；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，呼籲衛福部、教育部研議參考保護兒少的必要限制。

鍾佳濱表示，16歲以下的青少年跟孩童，本身還在學校教育學習的階段，而且本身的生心理還在發育當中，因此澳洲政府這個相關的決定，應該是考量到包括家長團體、教育團體，以及相關的醫學衛生研究報告所做出的。

他說，尤其是最近內政部跟數發部都提出有關一些App、社群平台可能會涉及到助長詐騙，甚至妨害到兒少法保護的私密影像，因此對於16歲以下的青少年或兒童，我國是否應該提供在身心發育的過程當中，避免被不當因素所影響，為保護兒少所做的必要限制。

鍾佳濱呼籲，希望行政院相關主管機關，包刮衛福部、教育部應該審慎研議，參考其他國家的做法，怎麼樣有效的保護16歲以下的兒少，免受一些不當的電子產品或社群軟體對健康發展的危害，還有對於在兒少法所要保障的，包括兒童的隱私，包括避免被詐騙，避免被私密影像被侵犯的這樣疑慮。

