澳洲禁16歲以下兒少使用10社群媒體 民團促跟進

澳洲10日起創全球之先，實施兒少社群媒體禁令，包括TikTok、YouTube、Instagram、Facebook等10個平台都不能使用。（讀者提供／林周義台北傳真）

澳洲10日起創全球之先，實施兒少社群媒體禁令，包括TikTok、YouTube、Instagram、Facebook等10個平台都不能使用。董氏基金會指出，社群媒體常見網路霸凌，根據今年針對2507名學生的調查，最常出現霸凌的平台是Instagram，台灣應跟進澳洲作法，修《兒少法》或另立專法進行規範。衛福部則回應，如何限制兒少社群媒體的使用，仍須跨部會討論。

衛福部心健司長陳柏熹表示，兒童腦部發育尚未成熟，越早用網路，影響越大，他們並不知道如何判斷哪些該看、哪些不該看。受演算法影響，網路會無限制地推播感興趣的內容，導致兒少難以停下來，失去學習的機會和時間。

廣告 廣告

陳柏熹指出，台大醫院副院長高淑芬、高醫精神科教授柯志鴻做過許多研究報告，短影音的快速節奏、強感官刺激、即時回饋會高度活化多巴胺系統，導致獎賞系統過度活化，提高追求立即回饋的傾向，導致兒少耐心下降、衝動性上升。負責注意力、抑制控制、規劃的前額葉，發育也會受干擾，導致持續注意力下降，執行功能弱化。

對於台灣是否會跟進澳洲的作法？陳柏熹說，依照年齡、內容、演算法等設限是趨勢，但如何限制須跨部會討論。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨認為台灣應跟進，透過修《兒少法》或另立專法進行規範。

葉雅馨說，根據今年全台隨機抽取44所國高中職學生施測的調查（有效問卷2507份）。這群學生中，有4.9％曾被網路霸凌，以此推算全台青少年有5萬4782人曾被網路霸凌。3.9％受訪者「總是經常」看到他人被網路霸凌，以Instagram最多，其次為手遊／線上遊戲、Threads及TikTok。調查也發現，上網總時數大於6小時者，無論壓力、孤獨感及憂鬱情緒的比例，皆高於上網總時數大於1小時者。

馬偕醫院兒童身心科資深主治醫師臧汝芬提醒，孩子出現網路成癮，背後通常會有問題，例如逃避學習、逃避父母的爭吵、霸凌等。若家長看了報導就直接把網路切斷，不去正視背後的問題，孩子一定無法接受。

臧汝芬建議，發現孩子網路成癮時，最好將孩子帶到兒少精神科醫師的門診，由醫師進行評估，再有計畫性地切斷網路，絕對不是讓「要切就切」，才能避免親子衝突的後遺症。同時，家長也不應只是限制孩子，更應以身作則，訂定網路使用的規範，學習健康地使用網路。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

李奧納多《一戰再戰》金球領跑

NBA》詹皇末節接管戰局 湖人擊潰七六人

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞