澳洲禁16歲以下兒童使用社群平台 劉世芳：「不只打詐」這是全球趨勢

澳洲10日起開始實施社群平台禁令，禁止facebook、TikTok、YouTube、Instagram、X等平台授權讓16歲以下孩童登入，若違規將被開罰約10.2億新台幣。對此，內政部長劉世芳今日表示，這是全球趨勢，不是只有打詐而已。

劉世芳今早出席立法院內政委員會。她會前受訪表示，關於小紅書被限制接取至少1年，根據詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，司法警察機關針對不合規、不合法、不落地的科技平台，本來就要有限制接取、禁止解析的必要，內政部是依法行政。

針對蔣萬安質疑政府對臉書、LINE等社群的打詐成效？劉世芳說，她已說過很多次，行政院打詐中心都有固定和台灣落地的4大平台處理關於詐騙防制措施，如果某些平台防詐措施做得不夠，內政部也希望能從各方面蒐集意見，納入協調溝通範圍，讓它成為能被台灣監管的社群平台。

至於澳洲10日起針對16歲以下孩童開始實施社群平台禁令。劉世芳認為，全澳洲16歲以下的小孩不能使用這樣的科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。

此外，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今早在立法院接受訪問也說，16歲以下孩童還在學習階段，身心還在發育當中，澳洲政府的決定，應該是考量到家長、教育團體，以及相關醫學衛生研究報告所做出的。

鍾佳濱提出，同樣的，國內是否該避免16歲以下兒童被不當因素影響，最近內政部跟數發部對於防止詐騙助長、妨礙兒少法、保護私密影像，向社群平台、APP提出了一些必要措施，希望衛福部、教育部也能審慎研議，參考其他國作法，討論如何讓16歲以下兒少的健康發展，免於不當電子產品或社群軟體危害。

