澳洲禁16歲以下用社群媒體 總理稱「無比自豪」青少年反應曝

澳洲從今天（10日）凌晨零時開始，成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書都不能用。澳洲總理艾班尼斯說，「今天是身為澳洲總理驕傲的日子，我無比自豪」。（戚海倫報導）

澳洲禁止16歲以下孩童使用社群媒體，英國廣播公司BBC報導，家長和孩子不會因為違反禁令受到懲罰，但如果公司違規，將面臨最高4950萬澳元（大約新台幣10億2283萬元）罰款。

澳洲政府說，此舉目的在保護青少年免受有害內容的侵害，澳洲總理艾班尼斯說，這相當於家庭重新掌控局面，父母因此更加安心，而年輕人也能享受他們的童年，他補充，社群媒體導致心理健康問題增加。但批評者認為，禁令可能使弱勢青少年孤立無援，並且將兒童推向網路監管不力的角落。

BBC報導，澳洲青少年對此事看法不一。有些人感覺受到侮辱，有些人則表示，很快就會釋懷。BBC訪問了澳洲各地的青少年，了解他們對這項禁令的看法，發現意見五花八門。12歲的蘿拉說，「我媽和我解釋，社群媒體就像大腦的垃圾食品」、14歲的奧利佛說，他很快就會克服這件事，15歲的小威則認為，使用社群媒體應該是個人決定，15歲的泰森說，「他們應該監管內容，而不是觀看內容的人。」