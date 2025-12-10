澳洲禁16歲以下用社群平台今生效 劉世芳：這是全球趨勢

內政部長劉世芳。（王千豪攝）

澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台的法令於2025年12月10日起生效，包括facebook、TikTok、YouTube、Instagram、X等全都得遵守規定，否則將面臨最高4950萬澳元重罰。內政部長劉世芳今天表示，澳洲16以下的小孩不可以使用社群平台，表示這是全球的趨勢，不只打詐而已。

立法院內政委員會今審查朝野立委所提出的「宗教基本法草案」，劉世芳會前接受媒體訪問，針對澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台，劉世芳表示，今天澳洲通過了全世界最嚴格的社群平台的禁令，請大家多去研討那個禁令，全澳洲16以下的小孩不可以使用這樣的科技社群平台，表示這是全球趨勢，不只打詐而已。

對於台北市長蔣萬安批內政部封禁大陸APP「小紅書」雙標，劉世芳表示，針對《詐欺犯罪危害防制條例》42條，本來司法、警察機關會針對不合規、不合法、不落地的這些科技平台，應該有限制皆取、禁止解析的必要，內政部是依法行政。

至於臉書、LINE的打詐成效，劉世芳說，行政院打詐中心都有固定跟台灣落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台措施做的不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍，讓台灣可以監管社群平台。

另外，有關內委會今天審查「宗教基本法草案」，劉世芳說，今天要審查三個版本的宗教基本法，經過研讀後，發現中華民國憲法的核心價值就是保障宗教自由，現在三個版本宗教基本法中，超過25項法律有牴觸，也問過內政部宗教諮詢委員，9成以上認為需要審慎研議，不能貿然通過。

