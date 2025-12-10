澳洲禁16歲以下用社群平台 綠黨團挺兒少：台灣也應研議避免受不當內容影響

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 澳洲日前通過全球首例法案，全面禁止16歲以下兒童與青少年使用主要社群平台，引發國際關注。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10）日表示，16歲以下的孩子仍在學校教育階段，身心發育尚未成熟，澳洲此決策顯然建立在家長團體、教育專業與醫學研究的綜合考量之上。他認為，台灣也有必要審慎評估是否需要進一步保護兒少免受不當數位內容的危害。

鍾佳濱指出，近來包括內政部與數發部都提醒，部分APP與社群平台可能助長詐騙，甚至涉及妨害兒少法所保障的私密影像安全，因此如何避免16歲以下兒少在成長階段受到不當資訊影響，是政府不能忽視的課題。

他表示，為了保護兒少，行政院相關部會如衛福部與教育部，應研議是否有必要參考國外作法，提出更有效的保護機制。

他強調，兒少的身心發展需要被保障，包括避免受社群平台不當內容干擾，以及防止私密影像遭到濫用等風險。他期待主管機關能從教育、衛生與兒少保護的角度出發，全面評估可行的政策選項，確保台灣的兒童與青少年能在更安全的環境中成長。

