澳洲禁16歲以下用社群 學者揭台灣先做1事

▲澳洲禁止禁止16歲以下兒少使用社群媒體，但對於台灣是否要跟進，學者建議，應先多進行基礎研究。（示意圖／取自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 澳洲今（10）日起成為全球首個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書等平台都不能使用。學者認為，全世界都有這樣的浪潮，但以台灣而言，不要只是看國外怎麼做就照做，應多一些基礎研究，包括身心的影響是否有確切的根據，這是最為重要的。

澳洲10日起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等平台都不能使用。

台藝大廣播電視學系賴祥蔚受訪時表示，全世界都有這樣的浪潮，不只是澳洲，包括歐盟也有相關規範，認為社群媒體的使用對孩童而言影響相當大。但對於這樣的作法，台灣如果要跟進，不能只是看國外怎麼做，而是要多一些基礎研究，分析到底造成什麼影響。

賴祥蔚認為，30年前，長者也曾限制現今40、50歲的人不准上網，但回過頭看也會認為很可笑，雖然兩者狀況不太一樣，但是成年人難道可以理所當然的幫孩子進行決定嗎？

賴祥蔚提到，對於身心的影響是否有確切的研究根據，這是最為重要的。他強調，與其看國外怎麼做，不如開始研究在台灣未成年16歲以下的狀況。

賴祥蔚舉例，其實在青少年、兒童階段，最嚴重的是有爸媽讓2、3歲的孩子就使用3C，這問題就不會是在孩子身上，而是家長身上。他強調，「要有研究根據，才可做政策判斷。」

