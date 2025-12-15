澳洲禁16歲以下用10款社媒 兒少轉戰冷門App
（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲日前禁止16歲以下兒少使用10款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等都不能使用，然而像小紅書等其他不在禁止名單內的App的下載量大增。
英國「金融時報」報導，根據蘋果App Store的排行榜，上週TikTok母公司字節跳動（ByteDance）旗下的生活風格應用程式Lemon8，躍居App Store下載量最高的生活類App，其次是照片分享應用程式的Yope。
標榜提供兒童安全空間的美國影音分享平台Coverstar 排名第3，中國的小紅書也增加不少新用戶。就連Meta 旗下即時通訊軟體WhatsApp也從中受益，因為16歲以下的澳洲兒少得尋找新管道維繫社交網絡。
澳洲12月10日成為全球第一個禁止16歲以下未成年人註冊、使用10款被認定可能對兒少造成傷害社媒平台的國家。
被禁社媒平台分別為YouTube、X（即之前的推特）、Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、Reddit、Twitch、Threads以及Kick。這些公司若違反規定讓未成年人註冊使用，最重面臨5000萬美元罰款。
澳洲這項禁令將責任轉嫁至科技公司身上，要求業者必須驗證註冊用戶的年齡。包括Meta、X、TikTok及Google在內等企業，必須向澳洲的數位監管機構提交資料，以評估是否遵守規定。
澳洲「科廷大學」（Curtin University）教授李佛（Tama Leaver）表示，隨年輕用戶湧入，成為替代品的未遭禁App、通訊服務與遊戲平台，很可能出現「魔幻般成長」。
李佛說：「對被迫退出原平台的人來說，他們正尋找新去處。他們目前是到處蜻蜓點水，之後會重新集結。」
TikTok旗下的Lemon8，已與負責執行新法的澳洲網安專員（eSafety Commissioner）會談。
總部註冊於美國德拉瓦州（Delaware）的Yope，執行長伊斯梅勞（Bahram Ismailau）告訴金融時報，他們尚未在澳洲行銷，但目前當地用戶已超過10萬人，且註冊人數現因口耳相傳而快速成長。
澳洲政府表示若有需要，將考慮擴大納入禁令規範的應用程式範圍。
雪梨大學商學院（University of Sydney Business School）講師費迪南茲（Ellese Ferdinands）表示，這些冷門App的突然崛起，凸顯澳洲政府禁令侷限性。
她說：「如果一款新App能在一夜之間出現，這又要如何監管？現有的TikTok、Instagram等平台有來自監管機構的高度關注與壓力，但同樣的防護機制卻漏掉其他沒那麼紅的App。」
儘管質疑澳洲政府作法，目前遭禁的10款社媒平台仍採配合態度。不過美國的Reddit已在12日透過法院提出挑戰，主張澳洲禁令違憲。
李佛指出，年輕人從公開社群平台轉至WhatsApp等私人通訊軟體，恐有其他始料未及的後果。
他說：「其實這些（聊天通訊軟體）並不是某些人想像中的烏托邦。這是一個封閉空間，更難看清裡頭發生什麼事，反而可能把問題推到檯面下而更不易察覺。」（編譯：陳亦偉）1141215
