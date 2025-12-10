澳洲禁16歲以下 用社群軟體

澳洲的社群媒體禁令10日生效，規定所有社群軟體用戶必須年滿16歲，才能在受限的平台以及相關服務開設帳號。兒童和家長違反禁令並不會受罰，但社群平台公司發生嚴重或重複違規，可面臨高達3200萬美元（約新台幣10億元）的罰款。CNN分析則指出，若澳洲以外的國家也跟進，那麼下一世代將會感謝家長的所作所為，因為社群媒體似乎正在損害孩子的身心健康和幸福感。

《紐約時報》報導，新法限制的平台包括臉書、Instagram、Snapchat、Threads、TikTok、X以及YouTube等10個平台，排除在限制名單之外的，則是澳洲電子安全委員辦公室認定為主要用於傳遞訊息或遊戲的平台，例如Discord、Messenger、Pinterest以及YouTube Kids等。監管機構指出，他們將持續監測和審查，並可能隨時增加新的受限程式。

費爾里狄金生大學傳播學教授阿拉莫（Kara Alaimo）在CNN撰文指，全球頂尖研究人員一致認為，現有文獻表明，在過去20年裡，隨著社群媒體和智慧型手機的普及，青少年的心理健康狀況有所下降。此外，手機和社群媒體會干擾孩童的睡眠，並與成癮和注意力問題有關；對女生來說，社群媒體可能會與完美主義、不滿意身材以及遭受性侵犯和性騷擾的風險有關。

許多家長認為小孩想把所有時間都花在社群媒體上，所以很難讓他們戒掉社群媒體，但事實是，許多青少年都意識到社群媒體有害健康。他們之所以無法下定決心不使用這些程式，是因為他們害怕錯過社交機會。

戒掉社群媒體不僅能改善孩子的社交關係，還能幫助他們活在當下，更好地接納自己的情緒，留意周圍的環境，而不是一有不愉快的想法或空閒時間就去看螢幕。這也能讓青少年有更多時間進行體能活動，降低肥胖的風險，也能獲得更好的睡眠。長遠來看，澳洲的政策可能會讓小孩更快樂、更健康，而且他們的反抗很可能會比想像中更快結束。