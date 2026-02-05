澳洲租屋糾紛竟縱火衝撞房東 台女判6年2月崩潰了！躺法庭翻滾哭鬧

台灣女子洪彩薇在澳洲涉嫌縱火被捕，判刑6年2月。翻攝facebook.com/eyewatchcasey



台灣33歲背包客洪彩薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲墨爾本因租屋糾紛，犯下縱火、勒索、危險駕駛及危害他人安全等罪名，本月4日被澳洲法院判刑6年2月，尚須服刑4年才能申請假釋。據了解，洪女得知判決後情緒崩潰，在法庭打滾哭鬧，令人搖頭。

本案發生在2024年3月，洪彩薇在墨爾本與3名室友合租，但她與3人嚴重不合，不滿中國籍房東要求搬走，隨即展開一連串報復行動，包括朝車庫門丟雞蛋，還駕車衝向房東與室友，在撞到前1公尺緊急煞車，甚至撞毀車庫門後破壞3輛轎車，卻向警方供稱「只是嚇他們」。

廣告 廣告

更誇張的是，2024年6月凌晨，洪女在合租屋前門潑灑汽油縱火，還用中文怒喊「去死吧！」所幸當時下著大雨，火勢在水泥地上自行熄滅，沒有造成嚴重傷亡，澳洲警方將洪女逮捕。除了縱火，洪女還向房東勒索3萬澳元（約台幣66萬元），還警告「小心點，否則會跟我碰到一樣的事，甚至失去更多」。

法官格溫（Carolene Gwynn）認為，洪女的犯行極為罕見、情緒激烈，且是長達3個月的一連串報復行動，涉及縱火、勒索、危險駕駛、危害他人安全等罪，判處6年2個月有期徒刑，再罰款1000澳元（約台幣2.2萬元）。由於她被捕至今被羈押600天，這段時間將納入刑期，不過她還要在獄中服刑4年才能申請假釋。

據外媒報導，洪女在法官宣判時情緒激動，瘋狂拉扯自己的頭髮、以母語哭喊、呻吟、躺地打滾胡鬧，庭訊一度中斷，讓她鬧個夠再好好冷靜。

更多太報報導

吳佩慈感性告白大S 停更8個月IG發聲…罕吐「婚姻不快樂」對話

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」