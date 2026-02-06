澳洲竟不挺台！若衝突「拒承諾協防台海」 美國怒了：擬不賣核潛艦

即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心日益增加，不斷以言語、武力恫嚇，試圖阻礙台灣與他國交流；雖說如此，與我國關係良好的盟友仍堅定相挺，美國便是其中之一，該國更與英國、澳洲建立「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS）。然而，美國國會研究處（CRS）在最新報告提到，擬拒絕出售維吉尼亞級核潛艦（Virginia），歸因於澳洲並未承諾若台海發生衝突時，選擇協防美方。

根據《衛報》報導，該報告於1月26日發布，其中引用了澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）發言，如果因台灣問題與中國發生戰爭，澳洲並未做出支持美國的承諾。

報告指出，若向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級核潛艦，但台海發生戰爭時，可能無法接受美方調度，將會削弱美中衝突中的威懾和作戰能力。此外，該報告描述了另一種「軍事分工」，根據這種分工，美國不會向澳洲出售任何維吉尼亞級潛艇，並將保留在美國海軍服役。

另，該報告點出網路安全隱憂，與中國有關的駭客「非常活躍」，甚至試圖入侵澳洲政府與承包商電腦；要是與另個國家分享核潛艇技術，將會增加攻擊面，這意味著，中國、俄羅斯或其他國家，可能試圖滲透以獲取該技術。

至於美國目前的產能，目前連本國海軍所需潛艦建造都無法應付，更別說為澳洲建造船隻。事實上，過去15年間，美國海軍每年訂購2艘艦艇，但其造船廠從未達成建造速度，且自2022年以來，每年僅能生產約1.1至1.2艘，導致採購但尚未建造的艦艇數越來越多。

進一步來說，美國艦隊目前僅擁有所需潛艦數量的4分之3，也就是49艘，而部隊目標為66艘，造船廠需要以每年2艘的速度，才能滿足美國自身需求，並且為了向澳大利亞供應潛艇，還需要將建造速度提高到每年2.33艘。

原文出處：快新聞／澳洲竟不挺台！若衝突「拒承諾協防台海」 美國怒了：擬不賣核潛艦

