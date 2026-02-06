澳洲竟不挺台！若衝突「拒承諾協防台海」 美國怒了：擬不賣核潛艦
澳洲竟不挺台！若衝突「拒承諾協防台海」 美國怒了：擬不賣核潛艦
即時中心／黃于庭報導
中國軍事野心日益增加，不斷以言語、武力恫嚇，試圖阻礙台灣與他國交流；雖說如此，與我國關係良好的盟友仍堅定相挺，美國便是其中之一，該國更與英國、澳洲建立「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS）。然而，美國國會研究處（CRS）在最新報告提到，擬拒絕出售維吉尼亞級核潛艦（Virginia），歸因於澳洲並未承諾若台海發生衝突時，選擇協防美方。
根據《衛報》報導，該報告於1月26日發布，其中引用了澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）發言，如果因台灣問題與中國發生戰爭，澳洲並未做出支持美國的承諾。
報告指出，若向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級核潛艦，但台海發生戰爭時，可能無法接受美方調度，將會削弱美中衝突中的威懾和作戰能力。此外，該報告描述了另一種「軍事分工」，根據這種分工，美國不會向澳洲出售任何維吉尼亞級潛艇，並將保留在美國海軍服役。
另，該報告點出網路安全隱憂，與中國有關的駭客「非常活躍」，甚至試圖入侵澳洲政府與承包商電腦；要是與另個國家分享核潛艇技術，將會增加攻擊面，這意味著，中國、俄羅斯或其他國家，可能試圖滲透以獲取該技術。
至於美國目前的產能，目前連本國海軍所需潛艦建造都無法應付，更別說為澳洲建造船隻。事實上，過去15年間，美國海軍每年訂購2艘艦艇，但其造船廠從未達成建造速度，且自2022年以來，每年僅能生產約1.1至1.2艘，導致採購但尚未建造的艦艇數越來越多。
進一步來說，美國艦隊目前僅擁有所需潛艦數量的4分之3，也就是49艘，而部隊目標為66艘，造船廠需要以每年2艘的速度，才能滿足美國自身需求，並且為了向澳大利亞供應潛艇，還需要將建造速度提高到每年2.33艘。
觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全
中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立遭立案調查，標誌著習近平對軍方展開一場「地震式」清洗。曾被視為習近平親密盟友的張又俠落馬，凸顯習近平「無人安全」的整肅風格，其軍委核心已幾乎「團滅」。獨立評論人杜政分析，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。此舉雖鞏固習近平權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機，軍隊忠誠度面臨嚴峻考驗。官方僅稱兩人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，未提細節。
卓榮泰也開嗆了！強硬要求李貞秀「依照中華民國法律」外界反應曝
即時中心／高睿鴻報導民眾黨國會黨團近日異動人事，原本的8名不分區立委，除了陳昭姿、劉書彬，其餘6人均因配合黨內「兩年條款」政治承諾，於2月1日正式請辭；新一批遞補人選，則從前（3）天起就職。不過，其中1名新科立委李貞秀，卻因國籍身分惹議，外界不斷質疑，她根本未依法放棄中國籍身分；因此，包括內政部等多個行政單位也嗆明，將不會接受其質詢、索資。行政院長卓榮泰今（5）日受訪時回應「一切都應依照《國籍法》的標準」。
國民黨挨批親中反美！蔡正元示警：這都要贏
[NOWnews今日新聞]國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，引民進黨立委王定宇表示憂心國民黨再次把台灣經濟供應鏈鎖進中國、製造國安破口。對此，前立委蔡正元昨（...
民進黨台北市長人選年前出爐？才說「盼那人點頭」 新潮流要角最新回應
2026地方大選各陣營布局進入白熱化階段，民進黨方面台南、高雄等南部縣市初選結果出爐後，又以首都台北市長人選最受到關注，日前雖壯闊台灣創辦人吳怡農開響第一槍，表態力爭民進黨提名，但綠營可能人選仍是傳聞不斷。日前曾說最強人選「大家心裡有數的」前立委段宜康今（6）日重申，一定會推出最優秀的人選，但盼外界要有耐心。2026年九合一大選將在11月28日登場，民進黨4......
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
川普重視台美2政策！前藍委曝華府訊號：選民會記得哪個黨製造風險
藍白已10度將軍購特別條例卡在立法院程序委員會。前國民黨立委許毓仁今（5）日說，美國總統川普本人高度重視軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，台灣國會若反對，關稅恐被提高到40%；他指出，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個黨被視為製造風險的一方，這對台灣只有壞處，沒有好處。
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
擋軍購耗盡川普耐心？前藍委曝「華府警訊」
[NOWnews今日新聞]藍白聯手杯葛1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，近日多位美方人士相繼對此提出批評。對此，國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁今（5）日表示，若反對黨一方面阻擋軍購，另...
美諜藏立院？3／台灣唯一境外敵對勢力是它！ 「1奧步」威逼利誘國軍當間諜
[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導原則上，《國家安全法》涵攝範圍是基於「境外敵對勢力」發展的間諜組織，若對方已和台灣處於敵對狀態，任何替其在台發展組...
國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？
國共論壇九年後重啟，成為兩黨恢復「機制化交流」的重要契機。雙方在北京會面提出恢復直航、開放團客等十五項意見。專家指，國民黨主席鄭麗文強調「九二共識、反對台獨」，獲北京接受，為「鄭習會」鋪路。
川習通話 賴清德：美中台關係維持「四個不變」
[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通電話，並觸及台灣議題。習近平稱，美方務必慎重處理對台軍售問題。對此，總統賴清德今（5）日表示，這次美中領袖對話，美中台關係維持四個不變，包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬、美國對台承諾不變、美國維護印太和平方向不變、台美合作計畫不變。 根據中國外交部聲明，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。他還說，美方務必慎重處理對台軍售問題。至於川普則是說，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。 賴清德今上午赴彰化縣參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠暨與紡織產業座談，並於會前受訪表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道。 賴清德指出，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
盼邀請中國高層來台！蕭旭岑：國民黨重返執政會重啟平等互惠交流
[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，4日上午中國全國政協主席王滬寧在人民大會堂會見蕭旭岑等人，訪問團下午則參訪北京清華大學，4日晚間返台。蕭旭岑受訪表示，此行成果豐碩，未來若國民黨能夠有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。 蕭旭岑率領的訪問團在4日晚間11點多搭機返抵國門，對於媒體詢問，如何看待國民黨主席鄭麗文指稱應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇，蕭旭岑回應，平等互惠一向是國民黨進行兩岸交流的宗旨，過去國民黨也邀請很多中國重要客人來台，未來也希望能邀請中國相關對口到台灣交流。 蕭旭岑指出，因為現在民進黨不可能同意，如果國民黨有執政的時候，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流，在李鴻源宣布15項共同意見後，中國文旅部4日稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是個非常好第一步，雙方在關於民生關切的議題上建立起1個共識跟平台，能落實對兩岸百姓都有幫助，這正是目前台灣社會需要的， 蕭旭岑續指，未來國民黨智庫在其他各領域、產業，也會加強跟中國的溝通交流，除能降低緊張情勢，也
知名反送中人士在台遭潑漆 港嫌快閃入境犯案｜#鏡新聞
政治上恐怕有紅色滲透，對於人民，恐怕也有跨境鎮壓，香港抗爭者「赴湯」湯偉雄，因遭中共迫害移居台灣，並在台北市士林區開設泰拳館，去年11月卻突然遭到不明人士潑漆，當時陸委會揭露，是兩名香港人士來台幫中共進行跨境鎮壓，但沒想到4日凌晨兩點，湯偉雄的拳館，又再度遭人潑漆，警方調查發現，嫌犯同樣為香港籍人士，而且在犯案後火速出境，因此不排除背後有組織在進行操縱。
國軍玩真的！ 顧立雄：仿美軍實施10天9夜對抗
國防部長顧立雄宣布，未來實戰訓練，強度 再升級。陸軍各部隊 將效仿美軍，執行『新式 兵科』基地訓練，從5天4夜，拉長到 10天9夜，採取24小時連續對抗，藉以磨練官兵作戰意志。 #國軍#顧立雄#美軍
北捷大橋頭、三重國小站周四進行無差別攻擊演練 周邊收細胞簡訊勿驚慌
台北市政府4日表示，5日下午1時30分將在捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練，屆時將針對大橋頭站周邊500公尺，發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，若民眾收到簡訊不須驚慌。
民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光
國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。
民眾黨提修戒嚴法「限24hr內送立院追認」 他氣到笑：國防機制自動瓦解
即時中心／梁博超報導立法院迎來新會期，民眾黨團昨（4）日上午召開記者會，洋洋灑灑列出21項優先法案，其中包括修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需24小時送立院追認，否則失其效力。對此，民進黨立委沈伯洋感嘆，若修法成功，國家防衛機制會直接自動瓦解，「沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來。」
川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
【論壇中心/綜合報導】美國總統川普昨與中國國家主席習近平通話，雙方廣泛討論貿易、軍事、伊朗、台灣、俄烏戰爭等多項重要議題，且雙方談話氣氛融洽，兩國領袖罕見提及台灣議題，對此，總統賴清德強調，美中台三邊關係仍然維持四個不變。資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目中指出，川普和習近平通電話，雖說據會後轉述氣氛融洽，但「川普所做的每一步都在箝制中國崛起」，舉個例子來說，美國賣軍火賺錢理所當然，那些參議員會收捐款，川普也會收，所以在他們的利益上，賣軍火給台灣很正常，另外，高市早苗三月中將訪問美國，傳言美國要用高規格接待她，美國明知這項舉動會刺激到中國，很明顯的就是衝著中國來的，鄭佩芬總結，所以美國知道台灣的存在可以掐住中國，想當然而不會放鬆對台灣的支持。原文出處：美兩手策略？台灣可制衡北京？鄭佩芬：箝制中國崛起！ 更多民視新聞報導李貞秀就職穿「超過4萬元」白鞋 財產申報刷一排愛馬仕白委李貞秀陷國籍爭議 國台辦：不存在放棄問題賴清德連任穩了？民調猛漲原因曝光 學者認了：對藍營是重大警訊
高嘉瑜登記選港湖遭扶龍王迴避？王世堅：沒避開好友
前立委高嘉瑜要選港湖議員，讓陪小雞登記、同樣也去民進黨北市黨部的立委王世堅，直呼很意外，儘管兩人沒見面，但王世堅笑說，高嘉瑜應該是要選台北市長吧！ 事實上，號稱「吸票機」的高嘉瑜，已被同黨同志喊，「要配票」。對此，高嘉瑜表示願意配合市黨部規劃。 #高嘉瑜#王世堅#台北市長