澳洲綜合蟲害防治 食安豐收得以兩全

澳洲藍莓產量位居全球第10，在過去20年澳洲的藍莓年產量，也從2004年2400噸，增加到27500噸。為了防治蟲害，對有機磷殺蟲劑的依賴日益增加，引發農藥殘留的健康疑慮，當局最新規定，必須延長噴灑農藥過後的採收期，但如此一來又有果實過熟腐爛風險。

「藍莓」，水果界的藍寶石，被譽為超級食物，在澳洲卻有減產隱憂。

藍莓果農 辛格：「我們只在藍莓染病時，才會用有機磷殺蟲劑(大滅松)。」

「在一顆藍莓裡，蛆蟲在果實表面化成蛹。」

澳洲監管機構表示，對付藍莓蟲害的農藥需求不斷增加，下令噴藥後，必須間隔兩周才能採收，讓化學藥劑有時間分解。

藍莓果農 辛格：「藍莓不能在植株上停留超過4到5天，一旦果園所在地區爆發蟲害，鐵定血本無歸。」

位於新南威爾斯的科夫斯，生產澳洲3分之2的藍莓。採取綜合蟲害防治，包括比起單一農藥禁令，來得實際，降低農藥殘留對消費者的危害，同時也能保障果農收益。

