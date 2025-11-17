澳洲網紅分享iPhone 內建「抓猴功能」 過來人網友：還要檢查備忘錄！

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日澳洲網紅惠特利（Skye Wheatley）在TikTok上分享iPhone專用抓姦新招，提到iPhone內建的「訊息」應用程式，可查看到最近刪除的資訊，用戶也可以自行選擇恢復哪些已刪除內容，也真的有網友回應「我就是這樣抓到（出軌）的！」

「最新刪除」可以查看被刪除的訊息。（示意圖／達志影像）

澳洲網紅惠特利在TikTok發布影片，分享iPhone專用抓姦招數，可以查看手機中刪除掉的訊息，只要打開iPhone內建「訊息」應用程式，點擊左上角的「編輯」按鈕，並選擇「顯示最近刪除」，就可以找到被刪除的訊息，用戶也可以自行選擇恢復哪些已刪除內容。

該則影片上傳後，有網友留言附和「我就是這樣抓到的」、「我很多年前用照片和影片發現的」，也有網友說「根本沒想過」，也有人分享自己的經驗「別忘了查看WhatsApp的封鎖訊息」、「還要檢查他們的備忘錄。你可以和別人共享備忘錄並進行協作，這意味著他們可以隨意在裡面聊天，然後刪除句子。」

也有人問「如果是用三星怎麼辦」惠特利也幽默回覆道「那我就無法幫你了」。有些人因此調侃，若另一半警覺性更高，可能乾脆不用蘋果手機避免被抓包。整起事件掀起討論，也提醒不少人，科技方便的同時，也更容易讓隱瞞的真相無所遁形。

