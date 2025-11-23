澳洲總理：達成正式協議 土耳其主辦COP31氣候峰會
（中央社雪梨/約翰尼斯堡23日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，已就由土耳其在2026年主辦聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第31次締約方會議（COP31）達成正式協議。
路透社報導，艾班尼斯今天的這項聲明，確認了在巴西舉行的COP30峰會上公布的一份文件內容。
本週在COP30期間，德國在一份聲明中指出，負責選定2026年主辦國的「西歐及其他集團」（Western European and Others Group）經會議討論後決定，由土耳其擔任主辦國，而澳洲將負責領導談判程序。這項聲明是繼先前傳出「預期會達成折衷安排」的消息之後正式公布。
這項協議解決了延宕已久的聯合國氣候談判主辦權僵局。
艾班尼斯在聲明中表示：「已達成正式協議，由土耳其主辦COP31，會議地點在安塔利亞（Antalya），而澳洲將在會前及會議期間擔任談判主席，以推動太平洋地區的利益。」
聲明指出，澳洲「在談判上享有唯一主導權」，引導峰會的決策方向；此外，通常在峰會前約一個月舉行的前導會議—技術層面的協商會議—將在太平洋島國舉行，以凸顯「氣候變遷對該區域帶來的生存威脅」。
由18個國家組成的區域外交組織—太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）支持澳洲的申辦。部分太平洋島國因海平面上升而面臨嚴重風險。
每年舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方會議，是全球推動氣候行動的主要平台。多年來，這個會議已從傳統的外交聚會發展成大型的產業博覽會，讓主辦國得以推廣自身的經濟前景。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天表示，對於與澳洲達成的協議感到滿意。
艾爾段在約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）峰會上向各國領袖表示，聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議將於明年11月在土耳其舉行。
根據法新社所看到的一份文件，這項不同尋常的折衷方案規定，土耳其將在南部度假城市安塔利亞舉辦為期兩週的峰會，並保有正式主席國地位，而澳洲將擔任副主席並主持氣候談判。
艾爾段的談話是在兩國經過長期僵持後，終於敲定協議之後發表。他說：「我相信，與澳洲共同建立的這份共識具有重大意義。」
土耳其與澳洲先前都爭取主辦第31次締約方會議，雙方互不相讓，引發了年度氣候談判中罕見的激烈競逐。（編譯：嚴思祺）1141123
