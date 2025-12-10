澳洲耶誕感恩餐會 為宏福苑災民募愛心

同樣要為香港洪福院大火祈福，募心募愛，遠在澳洲黃金海岸的志工，藉由食物發放的活動，帶領眾人匯聚善念。

從倉庫搬運物資、布置食物發放場地，10位照顧戶長期主動協助。

慈濟照顧戶 Marusia Bucknall：「我在這裡做了很多年的志工，主要的原因是，我想回饋慈濟給予我的一切。」

黃金海岸靜思堂前，旋律悠揚，宗教融合的氣氛濃郁。

市議員 Joe Wilkinson：「慈濟能夠在這裡，支持我們的社區，伸出援手，正是展現了我們整個社區，多元而美好的力量。」

廣告 廣告

瑪特醫院使命整合經理 Ben Sheppard：「我來自瑪特(醫院)，對仁愛修女會的歷史非常了解，今天看到所有這些美好的活動，與慈善行動，讓我想到安琪拉修女，她在TED演講中說過的一句話，看見需要被完成的事情，並且採取行動去做。」

讓愛傳出去，每一雙布施的手，為香港火災居民祝福，也發送出113戶家庭愛心食物包，為他們補充節慶所需。

更多 大愛新聞 報導：

澳洲社群禁令上路 移除青少年帳戶

澳洲慈濟人文學校結業 師長殷切祝福

