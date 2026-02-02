澳洲聖誕島禁養狗 唯一輔助犬成島民情感寄託

這隻名叫夏羅、現年5歲的輔助犬，是澳洲聖誕島上僅存的狗狗，每日學校放學後，照顧牠的社工就會帶牠到社區機構陪伴老人。

牠的到來讓曾經養過7隻狗的譚叔叔，想起了年輕時的美好時光，譚叔叔會拍拍牠、幫牠梳毛，夏羅也會友善地猛搖尾巴。

不過聖誕島為了保護特有的原生紅蟹及其他稀有野生動物，早在半個世紀前就立法禁止島民飼養寵物貓狗，這隻狗是怎麼來的呢?

原來牠的主人因為健康問題，4年前破例獲准帶狗登島，但後來主人返回澳洲大陸，無力負擔昂貴運費，決定將狗狗留下。如今夏羅搖身變成社區犬，不只受到老人歡迎，當地居民只要事先登記，也可以帶牠出去玩。

這天來到海邊，夏羅高興地下水嬉戲，回到岸邊就乖乖匍匐在人們腳邊，溫馴又善體人意的模樣惹人憐愛。

聖誕島居民科普雷說道，「即使我們跟牠不熟，牠也會無條件地愛我們，牠會坐在我們身邊，依偎著我們，用牠那雙大眼睛看著我們。」

而照顧員天天帶著牠出去遛狗，連小孩看到了也很開心。

聖誕島社工塞洪瓦爾德表示，「當巴士經過時，孩子們會在車窗揮手大喊夏羅，現在這已經成了我們的日常。」

對聖誕島的居民來說，夏羅帶來的不只是陪伴，比起當地規定只能飼養雞、蜥蜴或觀賞鳥類當寵物，夏羅更提供了情感上的寄託與慰藉。