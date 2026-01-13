澳洲藝術節禁巴裔作家參展 紐西蘭前總理阿爾登等逾百人抵制

法新社報導，在阿得雷德藝術節(Adelaide Festival)取消對巴勒斯坦裔澳洲作家阿卜杜勒-法塔(Randa Abdel-Fattah)的邀請後，包括紐西蘭前總理阿爾登(Jacinda Ardern)在內的逾百位與會者抵制了這場活動，而作家週(Writers' Week)的負責人也請辭抗議。

阿得雷德藝術節8日宣布，取消阿卜杜勒-法塔2月參加南澳州(South Australia)作家週活動的邀請，理由是「邦代海灘(Bondi Beach)事件發生不久，在這個前所未有的時期繼續安排她活動，可能缺乏文化敏感性」。

作家週負責人阿德勒(Louise Adler)加入抵制行列，並將此歸咎於「親以色列遊說團體的極端且壓迫行動」。

她在衛報(The Guardian)發表公開信指出，「藝術圈據稱已經變得不安全，而藝術家則會危害社區的心理社會福祉」。「但我們開門見山的說吧，例行性地援引『安全』為由，只是『我不想聽你意見』 的代碼」。

阿德勒表示，在這種情況下，這似乎只針對一位巴勒斯坦受邀者。

阿得雷德藝術節是澳洲重要的年度活動，吸引來自全球各地的藝術家共襄盛舉，但這場文化盛會因為「不希望」阿卜杜勒-法塔出席而引發軒然大波。

阿德勒表示，儘管她提出「最強烈的反對」，但董事會仍作出這項決定。

阿得雷德藝術節的一名發言人告訴澳洲媒體，阿爾登12日加入了大約180位退出活動的藝術家與參與者行列。

阿卜杜勒-法塔因為發表部份言論而招致批評，包括2024年10月在X的一則貼文說，「目標是去殖民化並終結凶殘的猶太復國主義殖民地」。

阿得雷德藝術節董事會表示，他們對於上個月14日發生在邦代海灘的猶太慶典活動、造成15人喪生的大規模槍擊事件感到「震驚與悲痛」，因此他們並非輕率作出這項決定。

但這位被排斥的作家兼學者表示，此舉是「公然且無恥的反巴勒斯坦種族主義」。這是「企圖把我和邦代海灘大屠殺聯繫在一起的卑劣之舉」。