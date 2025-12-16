澳洲血案「英雄不只1人」退休夫婦英勇奪槍、男磚頭攻擊護婦孺不幸喪生

澳洲雪梨邦迪海灘針對猶太人的槍擊案中，除了徒手奪槍的穆斯林移民阿邁德贏得全球讚譽外，這場悲劇中還有多位捨身取義的英雄。一對退休的猶太裔夫婦鮑里斯・古曼（Boris Gurman）和索菲亞（Sofia Gurman），在兩名恐怖分子剛下車準備行兇時，便英勇地衝上前奪槍阻止，不幸雙雙遭恐怖分子無情射殺，成為首批犧牲者。此外，還有一名猶太男子莫里森（Reuven Morrison，61歲）也奮勇抵抗，撿起磚頭掩護婦孺，最終也遭槍殺。

根據綜合外媒報導，一段行車紀錄器拍下的影片還原了驚險時刻，當恐怖分子父子檔沙吉德・阿克拉姆（Sajid Akram，50歲）和納維德・阿克拉姆（Naveed Akram，24歲）從銀色轎車下車時，鮑里斯・古曼立刻衝向穿著白褲的沙吉德，成功奪下槍枝，甚至揮舞槍托反擊。

退休的猶太裔夫婦鮑里斯・古曼（Boris Gurman）和索菲亞（Sofia Gurman）喪生。（圖／翻攝自IG @gofundme）

然而，沙吉德竟取出另一把槍，將這對夫妻無情射殺，古曼夫婦也因此成了這場屠殺中最早遇害的犧牲者，而古曼夫婦的遺體，正是阿邁德成功奪槍影片一開頭被拍到、陳屍在車子旁邊的兩具屍體。

報導指出，古曼家族證實這對勇敢的夫妻為了阻止恐怖分子犯案而犧牲，並發聲明寫道：「儘管任何事物都無法減輕失去鮑里斯和索菲亞的痛苦，但我們對他們的勇敢無私感到無比自豪。這正是他們發自本能，願意無私幫助他人的真實寫照。」

另一位挺身抵抗的英雄是莫里森，他在阿邁德成功奪下沙吉德的槍枝後，被拍到在槍手撤退時，衝上前撿起地上的磚頭砸向沙吉德，試圖掩護一位帶著小孩的婦女，但隨後卻遭到另一名兇徒納維德開槍擊斃。

莫里森（Reuven Morrison，61歲）撿起磚頭掩護婦孺。（圖／翻攝自X平台）

後續，莫里森的女兒古特尼克（Sheina Gutnick）向澳洲廣播公司（ABC）指認影片中勇敢的「磚頭男」就是她犧牲的父親。她說：「他沒有退縮，他沒有低頭躲閃，他衝上前展開行動，奮勇抵抗。他是非凡的人。」

這場槍擊案已造成至少15人死亡、40人受傷，包括成功奪槍但左臂嚴重受傷的穆斯林移民阿邁德。古曼家族表示，鮑里斯是退休機械工人，以慷慨助人在社區聞名；索菲亞在澳洲郵政工作，深受同事喜愛，「他們是我們家族的核心，失去他們留下了一個深深的空洞。」

國際中心／綜合報導

