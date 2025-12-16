澳洲血案死亡槍手原籍印度「家屬稱不知情」印急切割：激進化與本土無關

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）於14日發生的反猶太恐怖槍擊案，造成16人死亡，案件持續調查中。澳洲警方透露，恐怖分子父子檔沙吉德・阿克拉姆（Sajid Akram，50歲）和納維德・阿克拉姆（Naveed Akram，24歲），其中沙吉德原籍為印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），但他與印度家人的聯繫有限，而其家屬則稱，不知他為何變激進？

根據綜合外媒報導，這起攻擊事件是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，已被澳洲當局視為針對猶太族群的恐怖主義行動進行調查。沙吉德已在案發現場被警方擊斃，至於納維德同樣中彈且傷勢嚴重，仍在醫院搶救中。

印度泰倫加納邦（Telangana）警方證實，阿克拉姆原籍為該邦首府海得拉巴，並在聲明中指出，他們與阿克拉姆的家人聯繫後得知，「家屬表示，對他（阿克拉姆）的激進思想、相關活動，以及他何以走上激進化的情況，完全不知情。」

聲明中也提到，阿克拉姆於1998年移居澳洲，此後曾6度返回印度，主要原因為家庭因素，且他在離開印度前並無任何「不良紀錄」。泰倫加納邦警方強調，從目前掌握的資訊來看，兩名槍手激進化的因素與印度或該邦本地無關。

根據澳洲警方的說法，阿克拉姆父子上個月曾前往菲律賓，父親持印度護照，兒子則持澳洲護照。官員稱，目前還在調查兩人出國的目的，尚無法證實他們與任何恐怖組織有聯繫，或是否曾在菲律賓受訓。

