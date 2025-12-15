澳洲血案…水果店闆冒死奪槍封英雄「善款破1660萬」億萬富豪也豪捐
澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach） 於14日晚間爆發大規模槍擊案。一名水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed，43歲）於槍擊案發生時，不顧自身安危徒手奪下其中一名嫌犯的槍枝，阻止了更嚴重的人員傷亡。阿邁德在制伏槍手後身中多槍，目前仍在醫院接受治療，但其英勇行為獲得全球讚揚，為他設立的募款專頁已募得超過80萬澳元（約新台幣1660萬元），其中美國億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更豪捐近10萬澳元支持這位「真正的英雄」。
根據綜合外媒報導，這起澳洲近30年來最慘烈的血案發生14日，地點位於一處猶太節慶活動現場。在槍擊當下，阿邁德被目擊先是躲在一輛車輛後方，隨後他趁機衝向其中一名槍手薩吉德（Sajid Akram，50歲）身後，以「後方擒抱」的方式將其制伏並成功奪下槍枝。然而，就在阿邁德獨自完成奪槍的英勇舉動後，卻遭到另一名嫌犯納維德（Naveed Akram，24歲）開槍擊中，隨即倒地，被緊急送往醫院接受手術。
阿邁德的家人向媒體透露，他在這次事件中手臂和手部中彈，總共中了4至5槍，但術後情況穩定，並堅稱阿邁德「百分之百是個英雄」。而阿邁德的義舉迅速獲得全球高度關注與讚揚。新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）盛讚，正是因為阿邁德的英勇，才讓更多人得以倖存，並稱他是「真正的英雄」；美國前總統川普也公開讚揚阿邁德拯救了許多生命，是非常勇敢的人。
為了幫助阿邁德度過難關，GoFundMe募款活動已為他發起，在短短數小時內便籌得超過20萬澳元。根據最新統計，善款總額已突破80萬澳元（約新台幣1660萬元）。值得一提的是，美國避險基金經理人、億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更大手筆捐出9萬9999澳元（約新台幣208萬元），並在社群平台X上分享募款連結，呼籲更多人伸出援手。
國際中心／綜合報導
