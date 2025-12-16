澳洲血案…父子「行兇前一個月」詭赴菲律賓「車上搜出2面IS旗幟」

國際中心／綜合報導

澳洲邦迪海灘槍擊案現場，嫌犯所遺留的汽車赫見伊斯蘭國旗幟。（圖／翻攝自X平台 @LeMediaPolitiFR）

澳洲雪梨邦代海灘日前發生該國近30年來最嚴重的大規模槍擊案，造成16人死亡（包含一名槍手）及42人受傷。澳洲警方透露，恐怖分子父子檔沙吉德・阿克拉姆（Sajid Akram，50歲）和納維德・阿克拉姆（Naveed Akram，24歲），在案發前一個月曾持印度護照前往菲律賓，目前澳洲和菲律賓當局正聯手追查兩人當時的行蹤與目的。

根據綜合外媒報導，新南威爾斯州警方證實，這對父子檔在11月曾從雪梨飛往菲律賓。菲律賓移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）進一步透露，父親阿克拉姆為澳洲居民、印度籍人士，並持印度護照入境菲律賓；而兒子納維德則出生於澳洲，是澳洲公民。

澳洲邦迪海灘槍擊是父子檔所為，圖為24歲的兒子納維德。（圖／翻攝自X平台 @Sharis_Hashmi）

對此，菲律賓當局證實，阿克拉姆父子於11月1日持印度護照入境菲律賓，申報最終目的地為菲律賓南部城市達沃市，隨後他們從達沃轉機至馬尼拉，並於11月28日搭機返回雪梨。沒想到，僅約兩週後，兩人便犯下這起駭人聽聞的槍擊案。

澳洲執法當局證實，凶嫌父子疑受到極端伊斯蘭國（IS）意識形態的影響，且在兒子納維德的車上查獲兩面IS旗幟，這讓警方高度懷疑兩人前往菲律賓是否與此極端意識形態有關聯。

據報導，菲律賓境內過去曾有與IS相關的組織活動，尤其在南部民答那峨島地區，儘管近年影響力已被削弱，但仍有零散的小規模組織存在，警方目前正將調查重點放在這趟菲律賓之行是否與恐攻訓練或組織聯繫有關。

