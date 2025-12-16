澳洲血案…英雄奪槍前曾交代遺言：是為救人而死！知「恐失左臂」仍無悔

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘針對猶太人的槍擊案中，一名穆斯林男子阿邁德（Ahmed al Ahmed，43歲）雖英勇徒手奪槍阻止更大傷亡，卻也在制伏槍手後身中多槍，目前仍在醫院接受治療。據報導，阿邁德在行動前，因不知是否能幸運生存，曾向身旁表親發表遺言；此外，其律師也透露，阿邁德左臂中了約5槍，其中一顆子彈仍深陷肩胛骨，傷勢比預期嚴重，恐面臨「失去左臂」的危機。

根據綜合外媒報導，阿邁德在事發時與表親阿坎吉（Jozay Alkanj）在附近喝咖啡，目睹一對50歲與24歲的父子檔槍手向猶太節慶「光明節」活動群眾掃射。阿坎吉向媒體表示，阿邁德在準備行動前曾向他表示：「我會死去，請告訴我的家人，我是為了救人而死。」並透露，阿邁德在發現其中一名槍手子彈用罄之際，便不顧自身安危，奮勇上前奪槍，但隨即遭到另一名槍手開火攻擊，身中多槍倒地。

阿邁德的移民律師伊薩（Sam Issa）在探視後透露，阿邁德左臂約中了5槍，雖已進行第一次手術，但有一顆子彈仍深深嵌在左側肩胛骨內，尚未取出，擔心他可能「失去左臂」。伊薩強調，阿邁德的傷勢「比預期糟糕很多」、「我們的英雄正在苦撐」。此外，伊薩也轉述阿邁德的話，表示儘管遭受劇烈疼痛，但他「毫不後悔撲向槍手。如果再來一次，他仍然會這麼做」。

43歲的阿邁德（Ahmed al Ahmed）在事發當下，英勇衝到槍手背後，並徒手奪走槍枝，不過手臂和手部中彈接受手術，目前正在醫院休養。

報導指出，阿邁德於2006年移居澳洲，2022年才取得公民身份，育有兩名幼女。他向律師表示，自己覺得欠澳洲社會很多，這是他表達感謝的方式，展現出高度的謙遜與感恩。而阿邁德的英勇事蹟也獲得國際高度讚揚，包括美國總統川普（Donald Trump）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）都盛讚他是「英雄」。

為阿邁德設立的GoFundMe募款頁面已湧入超過3.5萬人捐款，金額突破203萬澳元（約4200萬元新台幣），其中美國猶太裔避險基金經理人、億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更大手筆捐出9萬9999澳元（約新台幣208萬元），是最大筆的單筆捐款，其也在社群平台X上分享募款連結，呼籲更多人伸出援手。

