澳洲譴責解放軍圍台軍演 中方提嚴正交涉

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

針對澳洲外交部於2025年12月31日發表聲明，譴責中國解放軍在台灣周邊進行軍事演習，並警告此舉恐升高區域緊張情勢，中國駐澳洲使館今（1）日強烈反彈，痛批澳方顛倒黑白、混淆是非，已向澳洲提出嚴正交涉，表達強烈不滿與堅決反對。

中國外交部發言人林劍。（圖／中國外交部Ｘ）

澳洲外交暨貿易部在聲明中指出，中國在台灣週邊進行的軍事和海警演習令人深感擔憂，具有破壞性和加劇地區緊張局勢的風險。「澳洲強烈反對任何增加事故風險、誤判或事態升級的行動，分歧應該透過對話來解決，而不是使用武力或脅迫」，澳方同時重申，反對任何單方面改變台海現狀的作為，並直言和平與穩定符合所有相關方的共同利益，相關關切也已向中方表達。

廣告 廣告

中國外交部發言人則回嗆，近期美國違反一中原則與中美三個聯合公報，對台灣進行大規模軍售，助長「台獨」勢力「以武謀獨、倚美謀獨」，才是真正把台海推向危險邊緣的主因。解放軍相關軍事演習，則是對分裂勢力與外來干預的嚴正警告，屬於捍衛國家主權與領土完整的正當行動。最後，中國發言人又重申「一個中國原則」，強調這是中澳關係的政治基礎，敦促澳方恪守政治承諾、停止干涉中國內政、縱容「台獨」分裂行徑，否則恐進一步衝擊中澳關係的穩定發展。

更多FTNN新聞網報導

共軍突宣布「正義使命-2025」軍演 範圍環繞全台、實彈射擊時間曝

少林寺前住持釋永信擁多名情婦、私生子！今再爆出侵占寺院資產 遭3罪正式逮捕

搶救10小時仍無效！中國樂團主唱遭「電動座椅」擠壓肋骨離奇慘死 名導演：黑幕堪比于朦朧

