澳洲讓出COP31主辦權 巴紐外長表失望

巴布亞紐幾內亞今天(20日)對澳洲放棄與太平洋島國共同申辦明年度的聯合國氣候大會表示不滿。

在澳洲把主辦權讓給土耳其之後，巴紐外長特卡琴科(Justin Tkatchenko)表示，「我們全都感到不滿，對於最後是這樣的結果感到失望」。

澳洲一直在推動與南太平洋國家共同主辦明年度的聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議(COP31)，這些島國正受到海平面上升、以及受氣候影響災害的與日俱增威脅。

但在競爭對手土耳其拒絕退讓之後，澳洲退出了長期以來大力宣揚的申辦行動。一旦澳洲成功申辦COP31，將是太平洋地區首度主辦這場年度氣候會議。

特卡琴科今天抨擊整個COP峰會過程是在浪費時間。這位巴紐最高外交官員表示，「COP過去這些年達成了什麼成就？什麼都沒有。」「這只是一場空談大會，並沒有對大型汙染國究責」。

聯合國氣候會議是由5大地區集團來輪流舉辦，必須由各集團取得共識來選出主辦國家，因此除非澳洲或土耳其退出申辦、或雙方同意分擔東道主的責任，否則兩國都將失去機會。這將會史無前例地由聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)秘書處所在的德國波昂(Bonn)來舉行大會。

澳洲是在本週稍早世界領袖齊聚巴西貝倫(Belem)出席COP30峰會時，開始打起了退堂鼓。

消息人士透露，安卡拉曾提出共同主辦模式，但表示如果無法取得共識將單獨承辦。而澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)則堅決反對與土耳其共同舉辦。

艾班尼斯承諾，一旦澳洲申辦落敗，仍會尋求以各種途徑來確保太平洋島國的困境受到關注。(編輯:王志心)