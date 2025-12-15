澳洲豪勳爵島每日限定400人登島！潛水、登山、賞鳥⋯澳洲世界自然遺產中的綠色自然秘境

從雪梨搭乘飛機大約2小時抵達的豪勳爵島（Lord Howe Island），位於澳洲和紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）中，這處世外桃源由海底2,000多公尺深的火山噴發而成，擁有潔白的沙灘和清澈的海水，翠綠的山巒和珍奇的鳥類，呈現不規則新月型的它連同周遭小島，在1982年時被聯合國教科文組織名列為自然世界遺產。由於同一時間只允許有400名遊客登島，因此想前往的人記得提早安排。

從高爾山看到的利德伯德山與珊瑚礁和潟湖（Photo by: Auscape/Universal Images Group, Image Source : Getty Creative）

【體驗豪勳爵島的四種方式】

＊浮潛與潛水

＊攀登高爾山

＊觀賞鳥類

＊卡佩拉酒店

＊浮潛與潛水

豪勳爵島空拍圖，可以清楚看見潟湖、珊瑚礁、利德伯德山與高爾山（Image Source : Getty Creative）

豪勳爵島的西岸有座圍繞著珊瑚礁的半開放式潟湖，這片珊瑚環礁是全世界最南端的一座。在它亮藍色的湖中棲息著各式各樣的魚類、珊瑚與海洋生物，遊客來到這裡，除了可以從海灘直接游泳到潟湖浮潛，以浮潛的方式欣賞未受破壞的珊瑚礁原始美景。

豪爾勳爵島市一處浮潛天堂（Image Source : Getty Creative）

或是搭乘平底玻璃船展開一趟2 小時的旅程，沿途除了可以欣賞當地獨特的海洋環境，還能拜訪鰩魚、海龜等罕見潟湖居民。此外，也能選則前往更壯觀的浮潛地點，例如埃斯科特洞（Erscott's Hole）等進行體驗。不過浮潛行程容易受到潮汐影響，因此需提前一週安排！

附近海域可以欣賞到色彩繽紛的珊瑚礁（Image Source : Getty Creative）

另外還有針對浮潛愛好者推出的「終極浮潛之旅」（Ultimate Snorkelling Tour），時間同樣為2小時，總共拜訪潟湖中四處絕佳的浮潛地點，包括遍布鹿角珊瑚的埃斯科特洞、潟湖中珊瑚密度最高且最多樣的埃斯科特礁（Erscott’s Reef）、眾多海洋生物出沒的彗星洞（Comets Hole），以及以色彩繽紛的珊瑚著稱的馬蹄礁（The Horseshoe）。

柏爾的金字塔是豪勳爵群島中另一座以潛水知名的小島（Image Source : Getty Creative）

至於打算從事水肺潛水的人，可以前往柏爾的金字塔（Balls Pyramid）。這座由火山岩構成的海岩，是火山活動殘留的遺跡，大約成形於700萬年前。位於豪勳爵島東南方約20公里處，由於四面全是峭壁且幾乎沒有植被，彷彿金字塔般矗立於海中，再加上由亨利·利居柏德·柏爾（Henry Lidgbird Ball）領導的海軍發現於1788年，因此得名。

豪勳爵島擁有上百個潛水點（Image Source : Getty Creative）

當地專業潛水公司（Pro Dive）提供多種水肺潛水課程，從初級的3小時體驗課程到提升潛水技巧的進階課程等一應俱全。至於潛水老手則可參考套裝行程，當地有數百個潛水地點，你可以根據自己需求選擇拜訪幾處潛水地點。在此潛水除了海豚、海龜、馬林魚外，還可以看見巴利納神仙魚 (Ballina Angelfish) 、被稱為「西班牙舞者」（Spanish Dancer）的血紅六鰓海蛞蝓等稀有品種。

＊攀登高爾山

高爾山是豪勳爵島上的最高峰（Image Source : Getty Creative）

豪勳爵島是一座綠意盎然的自然樂園，島上綿延著翠綠的山區地形，在它的南端聳立著島上的最高峰——高爾山（Mt Gower ）。海拔875公尺，高爾山健行路線被譽為澳洲最佳一日健行路線之一，路程長達14公里，來回大約需要8~9小時，沿途會經過令人暈眩的陡峭路段，並且需要借助繩索攀爬，充滿挑戰！

攀登高爾山必須沿著峭壁而行，非常刺激。（Photo by Patricia Lanz, Image Source : Getty Editorial）

沿著蜿蜒的小徑行走，穿越崎嶇的山區地形，沿著峭壁直達而上，途中可以欣賞到包括柏爾的金字塔、潟湖、利德伯德山（Mt Lidgbird）等壯麗的景色。此外，還將探索高爾山頂雲霧繚繞的迷霧森林，觀賞難得一見的樹木、蕨類植物、苔蘚、蘭花等珍稀植物。參加健行行程必須由合法的導遊陪同，他也將為你揭開島上的生物之謎。

＊觀賞鳥類

出現在豪勳爵島上的翠鳥（Image Source : Getty Creative）

豪勳爵島是澳洲首屈一指一指的觀鳥勝地，每年都有無數賞鳥迷蜂擁而至。700萬年前一場火山爆發後，這座新形成的島嶼成為各種植物和鳥類的棲息地，島上棲息著超過130種留鳥和侯鳥，其中包括因保育而免於滅絕的森秧雞（Lord Howe Island Woodhen）。

一度瀕臨滅絕的森秧雞因保育而存活下來（Image Source : Getty Creative）

森秧雞是豪勳爵島的特有種，這種不能飛的鳥體積小，身體成橄欖褐色，有著短短的尾巴。過去因為成為當地人和水手的食物，同時受到野豬入侵的影響，造成數量不斷下降，幸好這幾年透過飼養，從1970年代的30多隻，恢復到今日的250隻。

在豪勳爵島上可棲息著130種留鳥和侯鳥（Image Source : Getty Creative）

這座大型海鳥棲息地上還棲息著14種、數十萬隻的海鳥，許多海鳥棲息地都位於步道和公路沿線，不只交通方便，加上這些海鳥通常不怕人，因此可以近距離觀賞。每年11月到隔年6月可以在馬拉巴懸崖（Malabar cliffs）看到翩翩起舞的紅尾熱帶鳥（Red-tailed Tropicbirds），3~11月在島嶼南部可以發現罕見的索拉氏圓尾鸌（Providence Petrel），9月到隔年5月的黃昏時，無數水薙鳥（Shearwaters）返回島上的畫面，形成最壯觀的鳥類奇觀之一！

＊卡佩拉酒店

卡佩拉酒店式豪勳爵島上的五星級奢華酒店（Image Source : Getty Editorial）

因未受污染的環境而獲選為世界遺產，景色如畫的豪勳爵島，與優美的住宿環境相得益彰！卡佩拉酒店（Capella Lodge）坐落於情人灣（Lovers Bay）的隱密海灘之上，建築靈感來自澳洲的海邊別墅，背倚高爾山和利德伯德山，坐擁太平洋壯麗的珊瑚礁海景，遠眺海灘與火山山峰。

泡在泳池中就能欣賞山海美景（Image Source : Getty Editorial）

開幕於2003年，走輕鬆優雅路線的卡佩拉酒店擁有5種房型，部分配備露天游泳池，讓你可以一邊游泳一邊欣賞島上的自然美景。值得一提的還有，這家五星級酒店奢華採用環保的太陽能供電系統，並且將過剩的電力提供給島上的發電廠，其他設施還包括水療中心和餐廳。

酒店餐廳採用當地食材製作最新鮮、原味的料理（Image Source : Getty Editorial）

酒店內的餐廳採用成片落地玻璃，讓你在用餐的同時也能飽覽戶外美景。根據季節精心設計的餐單，以當地優質的農產品為食材，卡佩拉酒店甚至還有自己的菜園！餐廳午餐時段除固定菜色外，還可以預定徒步旅行的外帶午餐或精緻的燒烤套餐。然而最不能錯過的還是每日更換菜單的三道式晚餐，展現出當地新鮮食材的海島風味～

文字／Iris PENG