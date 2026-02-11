澳洲起訴2中國公民 違反外國干預法

兩名中國公民今天(11日)將在澳洲出庭受審。此前，澳洲警方指控他們受中國政府安全機構指使，秘密收集關於一個佛教團體的資訊，違反了「反外國干預法」。

這是澳洲自2018年引入「反外國干預法」以來，第二起中國公民遭到起訴的案例，這兩人則成為第四和第五名遭到此類罪名起訴的個人。

澳洲聯邦警察署(Australian Federal Police)表示，一名25歲男子和一名31歲女子，涉嫌與另一名在去年8月遭到起訴的中國女子合作，蒐集有關佛教團體「觀世音菩薩心靈法門」(Guan Yin Citta Dharma Door)坎培拉分會的資訊。

廣告 廣告

澳洲安全情報組織總監勃吉斯(Mike Burgess)在一份與警方發佈的聯合聲明中表示：「多個外國政權正在監視、騷擾和威嚇我們的海外僑民社群成員」。

他說：「這類行為完全不可接受，絕不能容忍。」

這兩名在澳洲首都出庭的被告均面臨「魯莽外國干預」的指控，最高可判處15年有期徒刑。

中國駐澳洲大使館並未立即回應置評請求。

實施「反外國干預法」加劇了澳洲與其最大貿易夥伴中國的緊張關係。兩起先前的類似案件，涉及被告是被控與中國情報機構合作的澳洲公民。

警方表示，去年在澳洲安全情報組織(Australian Security Intelligence Organisation, ASIO)提供了情報後，開始進行調查。

勃吉斯補充表示，外國干預是澳洲面臨的主要安全問題之一。

他在聯合聲明中指出：「複雜、充滿挑戰性且變化快速的安全環境，正變得更加動態、多樣化且惡化。」(編輯：鍾錦隆)