澳洲超愛台灣機車！今年狂掃貨達2.4億

[NOWnews今日新聞] 台灣機車數量及品牌眾多，甚至外銷其他國家。根據車輛公會最新統計，日本穩居第一名，今年1至9月的出口額達到11億餘元，與去年同期相比增加51.73%。另外，銷往澳大利亞的出口額，今年1至9月相較去年同期增長2921.36%。

根據車輛同業公會最新統計，今年台灣機車外銷金額9月的出口額為4.26億元，跟去年同期相較，減少39.44%；1至9月外銷則累計49億餘元，與去年同期比，減少3.13%。

比較各國外銷金額，以今年1至9月數據累計來看，前五名包括日本、西班牙、義大利及以色列還有澳大利亞。其中日本以出口額達到11億餘元穩居冠軍，與去年同期相比增加51.73%。

據車輛公會統計也可發現，在第二名西班牙1至9月出口累計8億6797萬餘元；與去年同期相比增長243.96%，而第五名的澳大利亞相比去年同期，更是增長了2921.36%、達到2億4086萬元。

資料來源：台灣區車輛工業同業公會

