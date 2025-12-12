澳洲跳傘驚魂！降落傘纏機尾吊掛高空

▲澳洲發生一起驚悚跳傘意外，一名跳傘員跳出飛機的瞬間，其備用降落傘被飛機機尾襟翼勾住，導致他被懸掛在離地4500公尺的高空中。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）

[NOWnews今日新聞] 澳洲發生一起驚悚跳傘意外，一名跳傘員跳出飛機的瞬間，其備用降落傘意外開啟被飛機機尾襟翼勾住，導致他被懸掛在離地4500公尺的高空中，飛機也因此失控，幸好跳傘員冷靜用鉤刀把繩索割斷，順利脫身安全墜地，僅受到輕傷。

根據《美聯社》報導，這起高空驚魂於今年9月20日發生澳洲昆士蘭，澳洲運輸安全局（ATSB）本週四公布調查結果，以及釋出相關影片。當天飛機上有16位跳傘員準備跳傘，除了飛機駕駛員之外機上還有1位攝影師。意外發生在佛格森（Adrian Ferguson）離開飛機的瞬間，他身上備用降落傘的拉繩正好被飛機機尾襟翼勾住，導致降落傘開啟，佛格森瞬間被往後拉，懸掛在機尾，旁邊另一位跳傘員也被佛格森撞出機外。

廣告 廣告

幸好，另位跳傘員隨即在空中打開降落傘順利降落，而佛格森則是掛在機尾動彈不得。由於佛格森吊掛在飛機上，導致飛機失去平衡難以控制，機師發出求救訊號並敦促其餘跳傘員趕緊跳下。

最終，佛格森靠著隨身攜帶的鉤刀，割斷了11根繩索後從高空墜落，並順利打開主降落傘安全著陸，僅因腿部撞到機尾而受到輕傷。而在佛格森脫身後，飛機駕駛員也重新恢復對飛機的掌控，當時機師已經穿戴好緊急裝備，一度準備棄機逃生，但最後還是順利讓飛機安全降落，所有人員都沒有大礙。

澳洲運輸安全局首席專員米契爾（Angus Mitchell）表示，「隨身攜帶鉤刀——雖然這並非法規要求——但在備用降落傘過早開啟時，這可能是救命的關鍵」。經過這起驚魂後，組織跳傘活動的遠北自由落體組織已開始強制要求跳傘員攜帶鉤刀。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澳洲16歲以下禁用社群媒體！一次看各平台反應與多國規範

全球首例！澳洲16歲以下全面禁用社群 百萬孩童被迫「集體下線」

等不到人類救命！北極熊默默「DNA變異」自救 適應暖化改吃植物