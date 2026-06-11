澳洲近海發現全球最大鯨魚墳場 存有530萬年化石

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（中央社記者丘德真雪梨11日專電）海洋科學家於澳洲近海印度洋國際水域，發現一處已知全球最大規模集合鯨魚遺體和遺骸化石的「鯨魚墳場」（whale graveyard）。此處不止有仍在腐化中的鯨魚遺體，還有從未被發現的已滅絕鯨魚品種化石，甚至還有長達530萬年歷史的鯨魚遺骸化石。

據澳洲公廣媒體ABC今天報導，被發現的「鯨魚墳場」位於鄰近澳洲的印度洋狄曼提納海溝（Diamantina Zone）海床。海溝全長1200公里，是目前為止被發現位於海底最深處的「鯨魚墳場」，也是累積鯨魚遺體或遺骸數量最多的區域。

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這座「鯨魚墳場」是在2023年3月由中國科學院深海科學與工程研究所（IDSSE）考察船「探索一號」所發現 。船上人員首先發現5隻鯨魚死後遺體緩慢地沉入深海，也就是所謂「鯨落」（whale fall）正在發生的過程；隨後再於海底深處發現一批鯨豚化石（cetacean fossils）。

IDSSE副所長彭曉彤表示，考察人員利用「奮鬥者號」（Fendouzhe）載人潛水器潛入4200至7002公尺深處，於多德雷赫特深淵（Dordrecht Deep）發現首批化石。考察人員利用 「奮鬥者號」進行33次潛水，繪製化石和「鯨落」分佈圖，總共發現476塊鯨豚化石。

這次發現的化石當中有一塊是屬於未知物種的頭骨碎片；研究人員將它命名為「狄曼提納翼鯨 」（Pterocetus diamantinae）。

參與這項研究的義大利比薩大學（University of Pisa）古生物學家比亞努奇（Giovanni Bianucci）表示，將它對照其他品種的化石後發現，它在解剖結構上與其他品種有著相當的差異。他說：「這項發現增進了我們對喙鯨（beaked whales）演化史的了解，並有助澄清這個高度特殊的群體是如何演化的。」

至於這座「鯨魚憤場」到底是如何形成的問題，目前仍有多種假設。參與這項研究的海洋生物學家宋曉彤認為，可能是和狄曼提納海溝是多種鯨魚的棲息地或遷徙通道有關；還有其他因素，包括此處的深海地型特性和鯨魚的行為等。

宋曉彤說：「當喙鯨潛入3000公尺以下的深處時，可能會達到其生理極限，增加因體力衰竭或減壓症（decompression sickness）而死亡的風險。」另外， 狄曼提納海溝的V型地貌，也可能將鯨魚屍體引導至當地海底。 （編輯：韋樞）1150611