澳洲近30年最嚴重槍擊！雪梨邦代海灘16死40傷 水果攤老闆肉身制伏槍手

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）昨（14）日發生大規模槍擊案，目前已造成16人死亡、40人受傷。警方指出，行兇者為一對父子，其中50歲槍手已遭警方當場擊斃，另名24歲槍手則因傷勢嚴重，仍在醫院搶救中。這起事件也被視為澳洲近30年來最嚴重的槍枝暴力案件。

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）昨（14）日發生大規模槍擊案，目前已造成16人死亡、40人受傷。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，案發當時，約有1,000人聚集在邦代海灘，參與猶太教光明節相關活動。槍擊發生瞬間，一名43歲的水果攤老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）挺身而出，成功制伏其中一名槍手；不過他本人也身中兩槍，隨後緊急送醫接受手術。

警方表示，這起槍擊案造成多名民眾死傷，罹難者年齡介於10歲至87歲之間。目前仍有40人住院治療，其中包括2名員警。據了解，攻擊發生於傍晚時分，正值邦代海灘人潮最多的時段，槍擊行動約持續10分鐘，現場一度陷入混亂，數百名民眾驚慌逃往周邊街道與公園避難。

從現場影片判斷，槍手疑似使用步槍及霰彈槍進行掃射。澳洲廣播公司（ABC）引述不具名官員說法指出，其中一名槍手居住於雪梨市郊邦尼里格區（Bonnyrigg），警方已前往其住處進行搜索。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（15）日宣布，全國將降半旗，悼念在邦代海灘槍擊事件中喪生的民眾。

