澳洲邦代海灘傳槍擊事件至少10死13傷 當地猶太光明節活動染血
警拘留2嫌 呼籲民眾勿前往該地區
澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件，媒體報導指現場傳出多次槍響，目前至少造成10死、13傷。當地警方表示，已拘留2名嫌犯，呼籲民眾避免前往該地區。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動。以色列總統赫佐格指出，卑鄙恐怖分子攻擊參與活動的猶太人。
澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報導，邦代海灘（Bondi Beach）有多人受傷。天空新聞澳洲台（Sky News Australia）及澳洲廣播公司（ABC）畫面顯示有人倒臥在地。
據CNN報導，新南威爾斯州警方證實，邦代海灘襲擊事件造成至少10人死亡，其中包括一名槍手。
澳洲警方說，目前已拘留2名嫌犯，有10人在這起事件中喪生。新南威爾斯州（New South Wales）救護部門發言人表示，有13人送醫。
澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方在X發文指出：「警方正採取行動，我們持續呼籲民眾避免前往該地區。」
目擊這起槍擊的30歲當地民眾威爾森（Harry Wilson）告訴《雪梨晨驅報》：「我看到至少10人倒臥在地，血跡滿地。」
英國遊客布朗特-柯爾茲（Timothy Brant-Coles）告訴法新社，他在現場看到兩名身穿黑衣的槍手，手持半自動步槍。
澳洲猶太人執行委員會（Executive Council of Australian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）受訪時指出，這場槍擊發生在邦代海灘舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間，活動從日落時分開始舉行。
以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）指稱，在邦代海灘參與「光明節」點燭活動的猶太人遭遇「卑鄙的恐怖分子」攻擊。
根據澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室聲明，艾班尼斯表示，邦代海灘槍擊事件「令人震驚且痛心」。
其他人也在看
影/雪梨熱門海灘傳槍響！警已逮2嫌 行動仍未結束籲民眾就地避難
澳洲也傳槍擊案！當地時間14日，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）發生槍擊事件，目前警方已拘留兩名嫌犯，但事件仍在發展中，當局呼籲民眾就地找掩護避難。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
雪梨著名觀光地突傳槍響！邦迪海灘民眾驚逃 警方已拘留2人
根據社群平台上流傳的多段影片，可見當時邦迪海灘一帶人群驚慌奔逃，現場可聽見槍聲與警笛聲四起，根據《路透社》和《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，新南威爾斯警方稍早於社群平台X（原推特）上表示：「現場民眾應立即就地尋求掩護，警方已展開行動，稍後...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
40歲林益全啟程中國CPB報到 感性告白：為了家人「再拚一次」
中國棒球城市聯賽（CPB）預計在2026年1月正式開打，根據經紀公司透露，前統一獅隊內野手林益全加盟上海正大龍隊，待遇價碼將是頂薪的4萬人民幣（約17萬台幣），高齡40歲的林益全，在中華職棒待了17年，本季結束被統一獅釋出後，今年傳出將西進中國，最後也證實加入中國CPB。林益全今天（12／14）罕見感性發文，表示「為家人、也為自己，再拚一次」。太報 ・ 4 小時前 ・ 8
雪梨邦迪海灘爆槍擊！超過50聲槍響百人急逃命 目擊者：至少10人倒地，到處都是血
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導澳洲雪梨邦迪海灘（BondiBeach），今（14）日發生槍擊事件，現場槍聲大作，民眾倉皇逃生，場面一度失控，目擊者向澳媒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
有片／雪梨邦迪海灘大屠殺 2槍手掃射至少10死
澳洲雪梨知名的邦迪海灘（Bondi Beach）週日（14日）發生槍擊事件，很可能是針對猶太人集會發動的恐怖攻擊。報導指出，警方擊斃1嫌逮捕1嫌，目前已至少有10人死亡。太報 ・ 45 分鐘前 ・ 1
台中北區大樓高樓層外牆遭「雪糕刺客」塗鴉 警鎖定涉案人通知到案
台中市警方日前獲報，指稱北區中清路一段一處大樓的高樓層外牆，遭不明人士噴漆塗鴉，影響建築物外觀及公共環境。大樓管委會報案提告，經警方調閱監視器畫面，依塗鴉人士署名「雪糕刺客」訪查比對，鎖定涉案對象為23歲謝姓男子，將通知到案說明，依毀損罪嫌法辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 8
開業31年 台北「精品百貨」今晚熄燈 3折優惠狂搶
台北SOGO敦化館為全台首家精品百貨，自1994年開業至今已陪伴消費者31年，將於今晚正式歇業，一名男子表示，經過時才驚覺今天是最後營業日，也好奇原址未來將如何規劃，其他網友也紛紛在社群平台發文感嘆，「SOGO敦化館真的要掰了，好捨不得」；另全館祭出清倉3至8折優惠，不少民眾也前往搶便宜。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
到韓國刷卡簽名欄「被店員畫圈」起爭執 部落客幫喊冤：他們真的很趕
旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」近日在臉書分享一起文化誤解事件。他提到，網路上有台灣旅客表示，在韓國刷卡消費時，店家未經同意便在刷卡簽名欄「畫上一個圈」，讓她覺得不被尊重，甚至因此與店家發生爭執。不過在當地人眼中，這其實是相當常見的處理方式，並非針...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 72
布朗大學槍擊案 台灣博士生：關燈躲在桌下2小時
（中央社普羅維登斯13日綜合外電報導）美國布朗大學發生槍擊事件釀2死8重傷，另有1人遭子彈碎片擦傷，羅德島州警方目前正全力追緝嫌犯。台灣博士生簡江恆向媒體表示，事發後，他在實驗室桌下躲了2個小時。中央社 ・ 5 小時前 ・ 2
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 4
入冬首發低溫特報！ 週一晨最冷 竹苗體感剩下6度
入冬首波強烈冷氣團來襲，氣象署首度發布低溫特報！今晚至明晨將是最冷時刻，局部近山區溫度恐下探9度，竹苗地區體感溫度更僅剩6至7度。宜蘭太平山清晨已降至4度，平地最低溫則出現在新北「富貴角」的12度。這波屬於乾冷型態冷氣團，週一白天開始回溫，中南部需留意日夜溫差變化。專家指出，19至21日將明顯回溫，23日後溫度上下震盪，接近平均值。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 20
美32歲男「環球玩雲霄飛車喪命」死因曝 女友狂尖叫求救無人聽見
根據美媒《FOX 35》、《People》報導，事故發生於2025年9月17日晚間9時，死者凱文（Kevin Rodriguez Zavala）與女友賈維莉茲（Javiliz Cruz-Robles）一同搭乘雲霄飛車，列車返回月台後，工作人員發現凱文已失去反應，隨即由救護人員送往醫院，最終宣告不治。橘郡警長辦公室（...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 13
曝坣娜生前最後一年「話也說不出」 老公薛智偉追思會揭「最後交代」
【緯來新聞網】坣娜罹患肺腺癌病逝，追思會今（14日）於 JCC 舉行，老公薛智偉以光明節點燭延續跨文緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 54
澳洲海灘爆槍擊10死！2槍手掃射、群眾奔逃
[NOWnews今日新聞]澳洲雪梨邦迪海灘（BondiBeach）14日發生槍擊事件！兩名槍手下車後在海灘附近開槍，現場爆出數十聲槍響，上百人急忙逃離，至少造成10人死亡、數十人受傷，2名槍手遭逮捕。...今日新聞NOWNEWS ・ 16 分鐘前 ・ 1
申請貸款「男不如女」 30-40歲女性核貸成數逼近75%最高
【地產中心／台北報導】隨著女性經濟能力日漸獨立，「女力」在房市表現已不容小覷。住商機構觀察聯徵中心數據，全台截至第三季為止，各年齡層的購屋人之中，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，顯示女性被銀行普遍視為優質客群。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，銀行核貸除關注購屋者年齡、性別之外，最重要仍是貸款人財務狀況，因此若要獲得較優質貸款條件，降低自身財務風險狀況才是第一優先。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
忠孝復興站電扶梯突暫停 北捷：疑旅客誤觸停機鈕 已恢復使用
北捷忠孝復興站4號出口電扶梯今天突暫停，台北捷運公司表示，下午1時許疑似有旅客誤觸緊急停機鈕，導致電扶梯暫停，經車站站長及維修人員檢視，確認無人受傷、設備正常，現已重新開放使用。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 2
福麥得標RDX炸藥案 國防部：火工依美軍標準檢驗 如不合格將退貨
國防部今天表示，針對RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案，廠商交貨至軍備局205廠後，將由火工專業檢驗人員抽樣，並依美軍標準實施物、化性檢驗，合格始辦理結案付款；如不合格將退貨，由廠商回運原產地。國防部一定確保交貨品質及產地來源無虞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 344
財劃法、年金相關法案傳不副署不公布 藍白綠反應一次看
媒體報導指停砍年金、財劃法等相關法案府院擬「不副署、不公布」。民眾黨主席黃國昌今天說，這不是憲政首例，這是憲政災難，總統賴清德與行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，請他們三思。國民黨團首席副書記長林沛祥也說，與其想盡辦法不執行立法院通過的法律、不編列預算，倒不如請身兼民進黨主席的總統賴清德好好與國民黨主席鄭麗文及黃國昌坐下來談。民進黨立法院黨團幹事長鐘佳濱則表示，行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況，「武器就是不副署」，只是先踩煞車。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 271
輝達H200出口中國難熱賣？陳鳳馨點出3大關鍵原因：黃仁勳也沒太大信心
美國總統川普9日宣布，將批准輝達H200晶片出口中國，但25%的營收必須上繳政府。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》表示，川普放行H200是高招，且對美國有利，但中國政府和企業為了確保在科技戰過程中能保持自立自強的因素之下，最後H200能增加的輝達營收恐怕非常有限。陳鳳馨指出，川普的決定在戰略上來講是高招，且川普很清楚知道，技術進步最重要的是能掌握整......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 14