澳洲邦代海灘槍擊案增至16死 賴清德：譴責恐怖主義行徑

總統賴清德。 資料照片：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日爆發槍擊案，造成至少16人死亡、40人受傷，2名槍手被證實為父子檔。對此，總統賴清德今（15）日致上慰問，並強調，台灣強烈譴責一切恐怖主義行徑，並與澳洲人民、猶太社群站在一起。

根據路透與澳洲廣播公司報導，雪梨邦代海灘14日下午5時左右發生槍擊案。新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）表示，已有16人身亡，40人受傷，其中包含2名警員。罹難者的年齡介於 10 歲至 87 歲之間。

廣告 廣告

賴清德今上午透過社群媒體X發文表示，他謹向邦代海灘恐怖攻擊的罹難者及所有受影響者致上最深切的慰問。他強調，台灣強烈譴責一切恐怖主義行徑，並在這艱難時刻與澳洲人民和猶太社群站在一起。

外交部昨表示，我國駐雪梨辦事處目前已採取4項緊急作為，包括立即於駐處臉書發布警訊、透過TECO BELL通報平台通知我國留學生此警訊、雪梨僑教中心同時於僑界群組發送提醒訊息，並與新州警方保持密切聯繫。

外交部提醒，國人旅外時應注意人身安全，如果遇到緊急危難，請立即與當地警方及我駐外館處聯繫，外館同仁將於第一時間提供必要協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

澳洲邦迪海灘槍擊案16死40傷！槍手被證實為父子檔 警方與槍手對峙空拍曝

澳洲邦代海灘槍擊至少10死13傷 猶太光明節活動染血