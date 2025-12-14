澳洲邦代海灘傳槍擊事件至少10死13傷 警證實1槍手身亡
警拘留2嫌 呼籲民眾勿前往該地區
澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件，媒體報導指現場傳出多次槍響，目前至少造成10死、13傷。當地警方表示，該事件造成至少10人死亡，其中包括一名槍手，目前已拘留2名嫌犯，呼籲民眾避免前往該地區。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動，以色列總統赫佐格指出，卑鄙恐怖分子攻擊參與活動的猶太人。
澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報導，邦代海灘（Bondi Beach）有多人受傷。天空新聞澳洲台（Sky News Australia）及澳洲廣播公司（ABC）畫面顯示有人倒臥在地。
據CNN報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方證實，邦代海灘襲擊事件造成至少10人死亡，其中包括一名槍手。
澳洲警方說，目前已拘留2名嫌犯，有10人在這起事件中喪生。新南威爾斯州（New South Wales）救護部門發言人表示，有13人送醫。
澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方稍早在X發文指出：「警方正採取行動，我們持續呼籲民眾避免前往該地區。」
目擊這起槍擊的30歲當地民眾威爾森（Harry Wilson）告訴《雪梨晨驅報》：「我看到至少10人倒臥在地，血跡滿地。」
英國遊客布朗特-柯爾茲（Timothy Brant-Coles）告訴法新社，他在現場看到兩名身穿黑衣的槍手，手持半自動步槍。
澳洲猶太人執行委員會（Executive Council of Australian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）受訪時指出，這場槍擊發生在邦代海灘舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間，活動從日落時分開始舉行。
以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）指稱，在邦代海灘參與「光明節」點燭活動的猶太人遭遇「卑鄙的恐怖分子」攻擊。
根據澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室聲明，艾班尼斯表示，邦代海灘槍擊事件「令人震驚且痛心」。
