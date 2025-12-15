澳洲邦代海灘槍擊釀16死 警研判父子檔槍手犯案

原本熱鬧的猶太節日光明節慶祝活動，在澳洲雪梨知名的邦代海灘上瞬間變調，連續槍響劃破了節日氣氛，現場民眾驚慌失措。

警方統計，當時約有1000名民眾參與，槍聲持續了約10分鐘，數百人驚慌逃竄，紛紛躲到沙灘、街道，或是附近建築物內避難。

現場民眾吉爾表示，「這就像，我也說不清楚，就像甕中之鱉，那個人有、我有被告知他拿著一把自動步槍、大槍，站在橋上。」

現場民眾凱薩琳也說：「大家都在亂跑，到處都是子彈，好多好多，我們真的很害怕。」

警方研判，2名涉案槍手是父子關係，50歲父親已被警員擊斃，24歲兒子還在醫院搶救，整起事件死亡人數還在攀升中。

澳洲新南威爾斯州州長明斯表示「我懷著無比沉痛的心情報告，已確認16人遇難，其中15人是無辜平民，只有1人是槍手。」

這場針對猶太社區的襲擊，發生在光明節期間，也是以哈戰爭從2023年10月爆發以來，澳洲境內反猶事件最嚴重的一起，事發後多國領導人紛紛譴責與聲援，以色列總理納坦雅胡也發聲回應

以色列總理納坦雅胡說：「反猶太主義是一種癌症，領導人保持沉默，它就會蔓延，領導人採取行動它就會退卻。」

澳洲總理艾班尼斯說道，「我們將採取一切必要措施根除反猶太主義，這是一種禍害，我們將共同把它徹底消除。」

警方表示，所幸一名熱心男子不顧自身安危，從槍手手中奪下槍枝，才讓更多人得以倖存，事發後，各地民眾自發舉行燭光守夜，為傷者祈禱，也為這起事件留下片刻的沉默與反思。

