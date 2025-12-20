澳洲邦迪槍手曾赴菲國！飯店員工曝不尋常處

▲澳洲邦迪海灘14日發生針對猶太社群的恐怖槍擊案，造成多人死亡。圖為事發後民眾哀悼的花束、蠟燭和標語。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生針對猶太社群的槍擊案，造成16人死亡，犯案槍手是50歲的薩吉德（Sajid Akram）和24歲的納維德（Naveed Akram）父子檔，警方並在2人車內發現自製爆炸裝置以及極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的旗幟，整起事件被定調為「反猶太主義的恐怖攻擊」。有關槍手犯案前不久曾赴菲律賓，是否為了接受恐攻訓練一事，雖然已遭菲國政府否定，但當地飯店員工回憶，確實有點不尋常。

廣告 廣告

根據《路透社》報導，該名員工在飯店高層要求工作人員不得接受媒體採訪後，仍以匿名方式受訪，透露2名槍手上個月在該飯店下榻，大部分時間都獨來獨往，很少離開房間，即使有外出，幾乎總是在早上9點左右，而且每次只出去1個多小時。

受訪員工直言：「他們一點都不好親近，其他外國人通常都會和我們交談」，兒子納維德只曾在入住第2晚到櫃台詢問是否有賣瓶裝水，還有哪裡可以買到榴槤，除此以外就幾乎沒跟飯店員工有交流。至於父親薩吉德，該員工不記得曾與他有任何接觸：「他們沒有接待訪客、沒有帶任何人進過他們房間，1個也沒有。」

報導指出，槍手下榻地點是菲律賓民答那峨島（Mindanao）達沃市（Davao City）的GV酒店，這家飯店位於市中心，週邊設施齊全，菲國政府仍在調查他們於當地的行蹤，但菲律賓國安顧問阿諾德（Eduardo Ano）週五告訴記者，他們離開飯店的時間不夠前往其它城鎮，認為他們不可能在當地接受過任何訓練。

外媒還訪問到飯店附近一家清真寺的負責人卡米德（Abubacar Camid），他在聽聞槍手曾造訪當地後，就立刻展開調查，但沒有跡象能證明，2人曾去過清真寺周圍的穆斯林社區。有達沃居民坦言，槍手在案發前曾訪問該城市，危及了當地消除極端主義污名的多年努力，覺得有點沮喪。

原文連結：Bondi attack suspects kept to themselves during Philippines stay, hotel staffer recalls

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澳洲海灘槍擊案震驚國際！菲律賓：尚無證據顯示槍手在菲受訓

菲律賓遭指為ISIS訓練熱點 總統小馬可仕反擊謠言

澳洲父子槍手曾赴菲律賓受「軍事訓練」疑受IS啟發 早有聯繫